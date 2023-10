Qui est l’épouse de Keir Starmer, Lady Victoria Starmer ? | Actualités politiques

Sir Keir Starmer a été rejoint par son épouse Lady Victoria Starmer lors de la conférence du Parti travailliste à Liverpool.

Contrairement à l’épouse de Rishi Sunak, Akshata Murtyqui l’a présenté avec un discours à la conférence des conservateursLady Starmer a gardé un profil relativement bas.

Nous nous penchons ici de plus près sur la femme qui pourrait être l’une des prochaines occupantes de Downing Street.

D’une carrière en droit au NHS

Comme son mari, Lady Starmer a suivi une formation d’avocat et le couple s’est rencontré grâce au travail.

Elle travaille désormais dans le domaine de la santé au travail pour le NHS – un rôle qu’elle adore, Monsieur Keir a déclaré dans une interview au Sunday Mirror.

Son travail donne un aperçu de la situation difficile du service de santé, a-t-il déclaré.

« J’ai quotidiennement un aperçu direct des défis du NHS et du moral du personnel. »

Sir Keir et son épouse Victoria prennent leur petit-déjeuner avant la conférence du Parti travailliste





Comment le couple s’est rencontré

Sir Keir a décrit leur première rencontre lors de l’émission Life Stories de Piers Morgan en 2020.

« Je plaidais devant un tribunal et tout dépendait de l’exactitude des documents.

« JE [asked my colleagues] qui a rédigé ces documents, ils ont dit qu’il s’agissait d’une femme appelée Victoria, alors j’ai dit : mettons-la en ligne. »

Il a dit qu’il l’avait entendue marmonner « Pour qui diable se prend-il ? » avant de raccrocher.

Sans se laisser décourager, il lui a demandé un rendez-vous dans un pub de Camden. C’était au début des années 2000 et le couple s’est marié en 2007.

Le couple était invité à un banquet d'État au palais de Buckingham.





Une vie de famille farouchement privée

Sir Keir et Lady Starmer ont deux enfants ensemble et vivent à Camden, dans sa circonscription de Holborn et St Pancras.

Lady Starmer s’est largement tenue à l’écart des projecteurs – comme Sir Keir l’a déclaré au Sunday Mirror, « elle a sa propre vie et la protège vigoureusement ».

Lorsqu’on lui a demandé comment sa femme vivait son mariage avec un homme politique de premier plan, il a répondu : « Je pense que ma plus grande inquiétude concerne l’impact que cela a sur ma famille ».

Le couple à Wimbledon





Lady Starmer est juive et Sir Keir a parlé de maintenir la tradition des dîners de famille du vendredi soir, où son père les rejoint souvent pour les prières.

« Il s’agit simplement d’être avec la famille », a-t-il déclaré au Jewish Chronicle en 2020.

« Il s’agit d’être un peu plus discipliné, d’être à la maison avec nos enfants et notre famille – ils grandissent vite. »