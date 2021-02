Qui est l’épouse de Justin Trudeau, Sophie Grégoire? – Le soleil

Le premier ministre du CANADA Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire sont mariés depuis mai 2005.

Ayant grandi à Montréal, Grégoire était camarade de classe et ami d’enfance du plus jeune frère de Trudeau, Michel.

Qui est Sophie Grégoire et que fait-elle?

Grégoire est née le 24 avril 1975 à Montréal, fille d’un courtier et d’une infirmière.

Bien qu’elle ait eu une enfance heureuse, à la fin de son adolescence, elle a souffert de boulimie, une maladie qu’elle a combattue jusqu’au début de la vingtaine.

En 2017, elle a raconté un événement lors de la Semaine canadienne de sensibilisation aux troubles de l’alimentation: «Au moment où j’ai commencé à partager mon histoire, de toute évidence, j’avais commencé mon chemin vers le rétablissement.

« La réponse et les gens qui s’ouvraient à leurs propres luttes à moi et à d’autres personnes autour d’eux ont été le plus beau cadeau que j’ai jamais reçu. »

Après avoir obtenu un baccalauréat en communications de l’Université de Montréal, elle a travaillé dans la publicité, les relations publiques et les ventes pendant trois ans.

Cependant, elle s’est recyclée à la radio et à la télévision et est devenue journaliste de divertissement à la chaîne de télévision québécoise LCN.

Grégoire a été journaliste à l’émission de divertissement canadienne eTalk de 2005 à 2010, se concentrant sur le travail caritatif des célébrités.

La femme de 45 ans est elle-même impliquée dans un large éventail de causes caritatives, soutenant des projets philanthropiques allant des troubles de l’alimentation aux femmes enceintes vulnérables.

Quand Sophie Grégoire a-t-elle épousé Justin Trudeau?

Grégoire a rencontré Justin Trudeau, futur premier ministre de Canada, quand ils grandissaient tous les deux à Montréal.

Ils ont commencé à se fréquenter après s’être rencontrés à nouveau à l’âge adulte en 2003 et se sont fiancés en octobre 2004 avant de se marier en mai 2005.

Le Premier ministre canadien a rendu hommage à sa «merveilleuse» épouse et «meilleur ami» dans un message Instagram d’anniversaire en 2018, mettant fin à son message: «Voici une autre année d’aventures ensemble».

Combien d’enfants ont Sophie et Justin?

Grégoire a donné naissance à son premier enfant, Xavier James, en octobre 2007.

Le couple a depuis accueilli Ella-Grace Margaret, née en février 2009, et Hadrien Grégoire en février 2014.

La première famille du Canada vit à Rideau Cottage à Ottawa plutôt que dans la résidence officielle du Premier ministre canadien, 24 Sussex, qui subit des rénovations coûteuses et chronophages.

Président Joe Biden prévoit d’accueillir virtuellement le premier ministre Trudeau et une délégation de fonctionnaires canadiens au maison Blanche le mardi 23 février.

Biden et Trudeau prévoient de discuter de la santé publique et des crises économiques causées par la pandémie, ainsi que des objectifs communs de lutte contre le changement climatique, de lutte contre le racisme et la discrimination et d’autres problèmes, a déclaré un haut responsable de l’administration américaine aux journalistes avant la réunion.

La réunion commencera comme si ils étaient assis ensemble dans le bureau ovale, a déclaré le responsable.

Biden et Trudeau prononceront de brèves remarques aux journalistes alors qu’ils entameront leur rencontre avec le vice-président Kamala Harris, Le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, et leurs homologues canadiens.

Trudeau, le chef du Parti libéral de centre-gauche du Canada, avait une relation étroite avec l’ancien président Barack Obamaadministration de.

Cependant, les relations entre les États-Unis et le Canada ont été mises à l’épreuve par les tensions commerciales sous l’ancien président Donald Trumpterme de.

Trudeau a été le premier leader mondial à féliciter le président Biden par téléphone après avoir été déclaré vainqueur de l’élection et a été le premier appel de Biden avec un leader mondial après son investiture.