L’épouse de DONNIE Wahlberg, Jenny McCarthy, a publié un hommage à sa belle-mère Alma après sa mort à l’âge de 78 ans.

Jenny, un juge sur The Masked Singer, a décrit la matriarche Wahlberg comme quelqu’un qui était «toujours gentil».

Jenny McCarthy et son mari Donnie Wahlberg Crédits: Getty – Contributeur

Qui est l’épouse de Donnie Wahlberg, Jenny McCarthy?

Jenny est une actrice, mannequin, activiste et auteure américaine.

Elle a posé pour le magazine Playboy en tant que mannequin nue en 1993, et a ensuite été nommée Playmate of the Year.

Depuis lors, elle a eu des concerts d’acteur pour la télévision et dans les films.

Quelques-uns de ses concerts d’acteur les plus en vue inclus dans Scream 3 et John Tucker Must Die.

Elle est mariée à Donnie depuis sept ans, après s’être mariée en 2014.

Depuis 2019, McCarthy est juge à l’émission du concours musical Fox The Masked Singer.

En plus de ses concerts d’actrice, elle a écrit des livres sur la parentalité et est une fervente promotrice de la recherche sur les causes environnementales et les traitements médicaux alternatifs de l’autisme.

Jenny a posé pour le magazine Playboy en tant que mannequin nue en 1993 Crédits: Getty – Contributeur

Elle a également été critiquée pour sa promotion de l’idée que les vaccins causent l’autisme, ainsi que pour la promotion de vues sur l’idéologie anti-vaxxer.

McCarthy a rendu hommage à sa belle-mère Alma Wahlberg hier, après que son mari Donnie et son beau-frère Mark aient annoncé la mort de leur mère.

Sous-titrant une photo souriante d’elle-même avec Alma, Jenny, 48 ans, a écrit: «À ma douce Alma. Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure belle-mère.

« Toujours gentille, m’a toujours fait me sentir aimée et elle sera toujours une source d’inspiration pour tant de gens. Je t’aime tellement Alma. ❤️. »

Combien d’enfants ont Donnie Wahlberg et Jenny McCarthy?

Bien que Donnie et Jenny n’aient pas d’enfants ensemble, ils ont chacun des enfants issus de relations précédentes.

Jenny McCarthy a un fils, Evan, avec un partenaire précédent, John Mallory Asher.

Evan, né en mai 2002 et diagnostiqué autiste en mai 2005.

Donnie a deux fils avec son ex-femme, Kimberly Fey.

Donnie Wahlberg est un chanteur, auteur-compositeur, rappeur, acteur, producteur de disques et producteur de films américain.

Il est membre fondateur du boys band New Kids on the Block.

Il est également acteur et a joué des rôles dans les films Saw, Zookeeper, Dreamcatcher, The Sixth Sense, Righteous Kill et Ransom.