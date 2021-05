Qui est l’épouse de Boris Johnson, Carrie Symonds ? – Le soleil

CARRIE SYMONDS est la troisième épouse du Premier ministre Boris Johnson.

Ils ont déjà un fils, Wilfred, né quelques mois seulement après l’annonce de leurs fiançailles en février.

Carrie Symonds est un ancien gourou des relations publiques Crédit : Fonctionnalités Rex

Qui est Carrie Symonds ?

Carrie Symonds est un gourou des relations publiques de 33 ans qui a épousé Boris Johnson le 29 mai 2021. Le gourou des communications et des relations publiques a cessé de travailler pour le siège de la campagne conservatrice (CCHQ) en 2018. Ses parents sont Matthew Symonds, l’un des fondateurs de The Independent, et Josephine Mcaffee qui était l’un des avocats du journal. Symonds a grandi à East Sheen, au sud-ouest de Londres, et a fréquenté la prestigieuse Godolphin and Latymer School à Hammersmith.

Le couple s’est marié à la cathédrale de Westminster Crédit : PA

Quand Boris Johnson et Carrie Symonds se sont-ils mariés ?

Le couple s’est marié le 29 mai 2021 à la cathédrale de Westminster, une église catholique à seulement 2,5 km de leur maison de Downing Street. On sait peu de choses sur le service lui-même – bien que le petit Wilfred soit l’un des invités présents, avec le père du Premier ministre Stanley.

Les touristes en visite ne savaient pas qu’il s’agissait d’un mariage important.

Mais peu après 13h30, l’église a été soudainement vidée. Le personnel a informé les visiteurs que le bâtiment allait être fermé.

Carrie, 33 ans, est sortie vêtue d’une superbe robe blanche longue et fluide. Elle a choisi de ne pas porter de voile.

Les mariés ont marché dans l’allée au son de la musique classique et ont partagé un baiser après la lecture de leurs vœux.

Leur fils Wilfred, âgé d’un an, était là pour assister à l’heureuse occasion – avec deux témoins officiels.

Un membre du personnel a déclaré au Sun : « Carrie était magnifique. Elle avait une longue robe blanche sans voile. Elle avait l’air maquillée.

« Il était extrêmement heureux comme vous pouvez l’imaginer, il avait l’air très intelligent et portait un costume très élégant.

« Elle est descendue dans l’allée et il ne l’a pas quittée des yeux. »

Carrie a partagé cette photo de Wilfred sur sa page Instagram

Quand est né le bébé de Carrie et Boris Johnson ?

Mme Symonds a donné naissance à un petit garçon à 9 heures du matin le 29 avril à l’University College Hospital de Londres, le premier enfant du couple. Ils ont nommé le bébé Wilfred Lawrie Nicholas en l’honneur de parents et des médecins du NHS qui ont sauvé la vie du Premier ministre alors qu’il était atteint de coronavirus. Le porte-parole du Premier ministre a déclaré que « la mère et le bébé se portent très bien ». Downing Street a déclaré que M. Johnson était « présent tout au long » de la naissance de son fils, mais qu’il était de retour au travail cet après-midi-là. Le couple a exprimé sa gratitude au personnel de la maternité du NHS.

Boris et Carrie ont été vus ensemble pour la première fois en public en 2019 Crédit : AFP

Quand Carrie et Boris sont-ils devenus un objet ?

La romance du couple a été confirmée sans aucun doute lorsqu’elle est apparue en public avec lui pour la première fois pour soutenir sa candidature à la direction en juin 2019. Des sources disent que le jour de la Saint-Valentin 2018, Symonds a été entendue se vanter auprès de ses amis d’avoir passé la nuit avec Boris dans l’Oxfordshire. campagne, tandis que BoJo aurait également courtisé Symonds au Rosewood Hotel à Holborn. BoJo, 55 ans, a juré de « protéger » Carrie et s’est excusé de l’avoir entraînée dans la tempête médiatique, selon le Mirror. Carrie a emménagé avec Boris Johnson à Downing Street lorsqu’il est devenu Premier ministre. Ils ont été le premier couple non marié à vivre dans la résidence du Premier ministre. Le couple a pris l’espace au-dessus du No11 Downing Street au lieu de la résidence traditionnelle au No10. Une porte-parole du Premier ministre a déclaré à l’époque: « Le Premier ministre emménage officiellement aujourd’hui [July 29, 2019] et, oui, son partenaire vivra là-bas. » Et le 2 septembre 2019, Boris et Carrie ont emménagé dans un autre colocataire – Dilyn, un chiot Jack Russell sauvé. Avant que Symonds n’emménage dans le n ° 10, elle a approché la femme de l’ancien conservateur. Le Premier ministre David Cameron pour ses conseils et astuces. Un ami de l’ancien gourou des relations publiques a déclaré au Mail: « Sam Cam a donné à Carrie des conseils sur la vie dans le No10. Ce sont des amis, elle veut aider. » Carrie n’aura pas de personnel financé par l’État travaillant pour elle.Le couple vivait auparavant dans l’appartement de Carrie à Camberwell, dans le sud de Londres.

La petite amie de Boris Johnson, Carrie Symonds, a annoncé qu’elle allait se marier Crédit : Simon Jones – Le Soleil

Quel est le travail de Carrie ?

Carrie travaille en tant que conseillère principale chez Oceana pour soutenir la Vibrant Oceans Initiative de la Bloomberg Foundation. Dans le cadre de son rôle, elle travaille sur les communications liées à l’initiative « Sauver les océans, nourrir le monde » d’Oceana et à la campagne d’Oceana pour réduire l’utilisation des plastiques. Elle fait également partie de l’équipe de communication marketing internationale basée à Londres.

Carrie a fait la une de sa dispute avec Boris Johnson à la maison

Quand a-t-elle travaillé pour le Parti conservateur?

Décrit comme une figure populaire à Westminster, le jeune as des relations publiques assistait régulièrement aux fêtes parlementaires et aux événements du parti conservateur tout en travaillant en tant que chef des communications du parti. Symonds a travaillé pour l’actuel ministre de l’Intérieur Sajid Javid lorsqu’il a tenu le mandat du gouvernement local, ainsi que pour John Whittingdale pendant son mandat de secrétaire à la Culture. Après une brève période en tant que conseillère du député conservateur Zac Goldsmith, elle a été nommée au poste stratégique de chef des communications conservateur. Au cours de ses huit années au CCHQ, elle a travaillé aux côtés des principaux conservateurs, notamment Michael Gove et Amber Rudd. Le rôle lucratif lui a valu d’être nommée deuxième professionnelle des relations publiques la plus puissante du Royaume-Uni par le magazine PR Week. Elle a démissionné vers août 2018, avant de commencer chez Bloomberg en tant que RP pour leur programme Vibrant Oceans.

« C’est doux à voir. Il est comme un chiot autour d’elle et très attentionné mais désespéré pour éviter de tout gâcher. Le 29 février 2020, Carrie a annoncé qu’elle était fiancée au Premier ministre et qu’elle attendait son enfant. Dans un post Instagram, elle a déclaré: « Nous nous sommes fiancés à la fin de l’année dernière [2019] et nous avons un bébé qui éclot au début de l’été. Sentez-vous incroyablement béni. »