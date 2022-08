Qui est Léo Baker ? 5 choses sur le skateur trans dans Netflix Doc – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Netflix

Skateur de compétition Léo Baker30 ans, fait l’objet du nouveau documentaire de Netflix, Restez à bord : l’histoire de Leo Baker. Réalisé par Nicolas Marais et Giovanni Reddi, le documentaire suit Leo, qui est transgenre, à l’approche des Jeux olympiques de 2020, lorsque tout a changé dans sa vie. Leo raconte son histoire courageuse et stimulante dans le doc, qui comprend également des interviews avec le partenaire, la mère, les amis et la légende du skateboard de Leo Tony Hawk. Restez à bord : l’histoire de Leo Baker sera diffusé le 11 août sur Netflix et ouvrira les yeux de tant de personnes qui regardent.

Alors, qui est Léo Baker ? HollywoodLa Vie a rassemblé ci-dessous cinq choses clés à savoir sur le skateur professionnel.

Léo a commencé le skate très jeune.

Leo, qui est né une femme sous le nom de Lacey Baker, s’est lancé dans le skateboard vers l’âge de deux ou trois ans. Il a dit dans une interview avec Temps, “Pendant une brève période, j’ai été en famille d’accueil et mes deux frères adoptifs avaient une mini rampe dans leur jardin. Je me tenais là et je les regardais patiner. J’ai eu une planche peu de temps après et je patine depuis.

Leo a réalisé qu’il était transgenre à 19 ans.

Au fil des années, et Leo est devenu une force énorme dans le monde du skateboard, il a commencé à remettre en question son identité de genre. À 19 ans, il s’est rendu compte qu’il était transgenre, pensant qu’il ne ferait pas la transition avant dix ans. “C’était deux mondes différents, et pendant une décennie, ma vie a été brisée alors que j’essayais de comprendre ce que je faisais”, a-t-il déclaré. Temps. Lion s’est identifié comme non binaire et a utilisé les pronoms ils / eux pendant un certain temps. Il utilise maintenant les pronoms he/him.

Leo a quitté les Jeux olympiques.

Leo était membre de l’équipe féminine américaine de skateboard olympique avant les Jeux olympiques d’été de 2020, qui ont été retardés d’un an en raison de la pandémie. En février 2020, Leo a quitté l’équipe et a officiellement changé de nom pour commencer la transition. “C’était une grande peur de perdre tout ce pour quoi j’ai travaillé littéralement toute ma vie”, se souvient Leo de sa décision qui a changé sa vie dans le Temps interview. “C’est une chose effrayante à entreprendre, même si dans mon cercle de famille et d’amis proches, tout le monde m’a toujours soutenu.”

Toujours dans l’interview, Leo a expliqué qu’il “ne s’identifie” à aucun sexe. « Tout cela semble si étranger. Je ne suis pas une femme, et si vous prenez la définition “standard” de ce qu’est un homme, je ne le suis certainement pas”, a-t-il déclaré. “Je flotte dans l’espace quelque part entre les deux.”

Leo a une entreprise de skateboard queer.

Depuis sa transition, Leo a aidé à créer la société de skateboard queer Glue avec Steve Ostrowski. L’entreprise sera mise en avant dans le documentaire de Netflix. Leo a jailli de Glue dans une interview avec Them.com. “J’aime tellement l’entreprise. Steve et moi passons un très bon moment avec ça et faisons des graphismes et avons juste l’objectif global de créer des ressources pour les patineurs comme nous, qui sont juste uniques et dopés mais qui ne correspondent pas à ces moules traditionnels.

Leo a de grands espoirs pour le doc Netflix.

Leo met vraiment toute sa vie à la portée du monde. Mais il est fier du documentaire et espère que le principal avantage pour les téléspectateurs est « d’écouter les enfants » lorsqu’ils traversent quelque chose à un jeune âge. Les enfants savent ce qu’ils veulent. Laissez-les être », a-t-il dit Temps.