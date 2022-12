Qui est Leo Abelo Perry ? Apprenez à connaître le jeune acteur dans l’émission spéciale ‘BATB’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Leo joue l’adorable Chip dans le La belle et la Bête spécial.

Léo n’a que 9 ans.

Leo a récemment fait ses débuts au cinéma.

La Belle et la Bête : une 30e célébration va nous enchanter tous avec des performances incroyables. Le casting de l’émission spéciale ABC, diffusée le 15 décembre, comprend une adorable étoile montante : Léo Abelo Perry.

Leo rejoint des stars comme SON et Josh Groban alors qu’ils se réunissent pour célébrer l’un des meilleurs films d’animation Disney de tous les temps. Alors, qui est Leo Abelo Perry ? C’est un jeune acteur hors pair et un militant dévoué. En savoir plus sur Leo ci-dessous:

1. Leo joue Chip dans le La belle et la Bête spécial.

Leo joue le rôle du mignon Chip, le fils de Mme Potts, dans La Belle et la Bête : une 30e célébration. Tout au long de la spéciale, Leo porte une tenue royale pour jouer à Chip et une perruque violet clair. À un moment donné de la partie musicale de la spéciale, le jeune acteur porte un costume de tasse de thé. Sa mère à l’écran, alias Mme Potts, est interprétée par Shania Twain.

2. Leo a joué dans le Moins cher à la douzaine refaire.

Leo a joué Luca Baker dans le remake Disney + 2022 de Moins cher à la douzaine mettant en vedette Gabrielle Union et Zach Braff. Cela a marqué les débuts au cinéma de Leo. Antérieur à Moins cher à la douzaineLeo est apparu dans des épisodes de noirâtre et Le grand saut.

3. Lion aime danser.

L’enfant acteur publie constamment d’adorables vidéos de lui-même en train de danser. Il a partagé une vidéo des coulisses du tournage du La belle et la Bête spécial. “Toujours danser”, a-t-il sous-titré la vidéo Instagram.

4. Leo est un activiste social.

Leo est une force de changement à un jeune âge. Il a lancé son propre mouvement Dance for Justice. Il a collecté plus de 20 000 $ pour Black Lives Matter et des organisations qui “inspirent et soutiennent les enfants à travers les arts, la musique et le sport”, selon Marques durables.

5. Leo héberge un podcast.

Léo reste occupé ! En plus de sa carrière d’acteur, Leo anime Les activateurs ! podcast! Grâce à son podcast, Leo “célèbre et amplifie les enfants qui activent le changement social en faisant ce qu’ils aiment”.

