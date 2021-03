Qui est l’Envoyé des Nations Unies du Myanmar? Adversaire ou représentant du coup d’État

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé mardi que l’ONU avait reçu deux lettres « contradictoires » et les examinait pour voir qui est l’ambassadeur de l’ONU et si la commission de vérification des pouvoirs de la réunion sera impliquée.

« Nous sommes dans une situation tout à fait unique que nous n’avons pas vue depuis longtemps », a déclaré Dujarric. «Nous essayons de rechercher toutes les implications juridiques, protocolaires et autres» et «essayons de résoudre les problèmes de notre côté le plus rapidement possible».

La première lettre de l’Ambassadeur Kyaw Moe Tun, envoyée lundi au Président de l’Assemblée générale Volkan Bozkir avec copie au Secrétaire général, indique qu’il a été nommé par le Président Win Myint, « qui était alors et toujours légalement élu. Le Président du Myanmar était et reste » et par la ministre des Affaires étrangères Aung San Suu Kyi le 4 septembre 2020.

« Les auteurs du coup d’État illégal contre le gouvernement démocratique du Myanmar n’ont aucune autorité pour réfuter l’autorité légitime du président de mon pays », a déclaré Tun dans la lettre obtenue par l’Associated Press. « C’est pourquoi je voudrais confirmer que je resterai le représentant permanent du Myanmar auprès des Nations Unies. »

La deuxième lettre adressée au secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Myanmar, reçue mardi, selon Dujarric, ne fait aucune mention du coup d’État.

La lettre obtenue par AP, datée du 28 février, informe Guterres que le Conseil d’administration d’État a mis fin aux «devoirs et responsabilités» de l’ambassadeur Tun le 27 février et ne reconnaîtra plus son accréditation auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le ministère a déclaré que l’ambassadeur adjoint du Myanmar à l’ONU, Tin Maung Naing, avait été nommé chargé d’affaires de la mission des Nations Unies.

Dans son discours dramatique devant une Assemblée générale sur le Myanmar, vendredi, l’Ambassadeur Tun a appelé à «l’action la plus forte possible de la communauté internationale» pour restaurer la démocratie dans le pays.

Il a exhorté tous les pays à condamner fermement le coup d’État, à refuser de reconnaître le régime militaire et à demander aux chefs militaires de respecter les élections de novembre remportées par la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi.

« Il est temps que les militaires abandonnent immédiatement le pouvoir et relâchent les détenus », a-t-il dit, notamment Suu Kyi et le président Win Myint. « Nous continuerons à nous battre pour un gouvernement qui est du peuple, par le peuple, pour le peuple. »

Son discours a reçu de vifs applaudissements de la part des diplomates présents dans la salle de conférence qui l’ont qualifié de «fort», «courageux» et «courageux».

La nouvelle ambassadrice américaine, Linda Thomas-Greenfield, a réitéré lundi qu’elle était « extrêmement émue » par la déclaration de Tun, le félicitant pour son « courage » et sa « compassion ».

Elle a dit que les Américains « se tiennent fermement » avec l’ambassadeur et le peuple du Myanmar.

« Les Etats-Unis » sont déterminés à utiliser notre engagement renouvelé ici à New York … (et) au niveau international pour faire pression sur l’armée pour qu’elle revienne sur ses actions et rétablisse un gouvernement démocratiquement élu « , a déclaré Thomas-Greenfield.

La mission américaine a déclaré mardi soir que Thomas-Greenfield avait eu une réunion virtuelle avec Tun et a réitéré le soutien américain. Des diplomates ont déclaré que Tun avait également rencontré virtuellement des ambassadeurs de l’Union européenne.

La réunion de l’Assemblée générale a été convoquée pour entendre un exposé de l’Envoyée spéciale des Nations Unies au Myanmar, Christine Schraner Burgener, qui a déclaré qu’il était temps de «sonner l’alarme» au sujet du coup d’État.

« Il est important que la communauté internationale n’accorde pas de légitimité ou de reconnaissance à ce régime », a-t-elle déclaré aux diplomates.

Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait tenir une réunion à huis clos vendredi sur la dernière situation au Myanmar, ont déclaré des diplomates du Conseil sous couvert d’anonymat avant une annonce officielle.