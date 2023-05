Qui est l’entrée Eurovision pour l’Allemagne Lord of the Lost?

L’EUROVISION 2023 aura lieu à Liverpool.

De nombreux fans sont ravis de la compétition de cette année, mais qui est l’Allemand Lord of the Lost ?

Lord of the Lost représente l’Allemagne[/caption]

Qui est le seigneur des perdus ?

Lord of the Lost est un groupe de métal industriel allemand de Hambourg, formé par le chanteur et leader Chris Harms et ils sont sur le point de représenter le pays à l’Eurovision.

Le groupe a été fondé à la mi-2007 en tant que projet solo, mais il s’est vite rendu compte qu’il aurait besoin d’un groupe complet pour se produire en direct.

Il a recruté d’autres musiciens parmi ses amis de la scène musicale de Hambourg pour former le groupe et commencer à travailler sur un album.

Leur premier single Dry the Rain est sorti en 2009 et ils créent de la musique depuis.

Quelle est la chanson Eurovision de Lord of the Lost ?

L’Allemagne est sur le point de participer au concours Eurovision de la chanson avec Blood & Glitter.

Le pays a choisi qui les représenterait dans la compétition en organisant son propre concours, que Lord of the Lost a remporté.

L’Allemagne a-t-elle déjà remporté l’Eurovision ?

Oui, l’Allemagne a remporté l’Eurovision deux fois.

Ils ont remporté le concours pour la première fois en 1982, lorsque Nicole a gagné avec Ein bißchen Frieden.

La deuxième victoire allemande est survenue 28 ans plus tard au concours de 2010, lorsque Lena a gagné avec Satellite.

Katja Ebstein, troisième en 1970 et 1971, puis deuxième en 1980, est la seule interprète à s’être classée parmi les trois premières à trois reprises.

L’Allemagne a un total de 11 classements parmi les trois premiers, terminant également deuxième avec Lena Valaitis (1981) et deux fois avec le groupe Wind (1985 et 1987), et terminant troisième avec Mary Roos (1972), Mekado (1994) et Sürpriz (1999) .

L’Allemagne a terminé dernière à huit reprises, recevant des points nuls en 1964, 1965 et 2015.

Quand l’Allemagne a-t-elle rejoint l’Eurovision ?

L’Allemagne a officiellement participé à tous les concours Eurovision de la chanson depuis sa création en 1956.

Cependant, en 1996, son entrée ne s’est pas qualifiée après le tour de présélection et n’a pas été vue dans la finale diffusée et ne compte pas comme l’une des 65 apparitions de l’Allemagne.

Aucun autre pays n’a été représenté autant de fois que l’Allemagne.

Avec la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni, l’Allemagne est l’un des cinq grands pays automatiquement préqualifiés pour la finale, car il est le plus grand contributeur financier de l’Union européenne de radiodiffusion.