Le groupe LITUANIEN The Roop a pris d’assaut la scène de l’Eurovision, donnant le coup d’envoi de la première demi-finale du concours.

Et ils espèrent avoir plus de chance dans la compétition lors de la finale de TONIGHT (22 mai). En savoir plus sur le groupe de musique …

SPÉCIAL PARI EUROVISION – MEILLEURES OFFRES ET PARI GRATUITS

2 The Roop est un groupe pop-rock lituanien Crédit: AFP

Qui est l’entrée de la Lituanie à l’Eurovision The Roop?

The Roop est un groupe pop-rock lituanien.

Le groupe comprend le chanteur Vaidotas Valiukevičius, le batteur Robertas Baranauskas et le guitariste Mantas Banišauskas.

Originaires de Vilnius, ils sont ensemble depuis une dizaine d’années.

Leur nom vient du verbe «to roop», qui signifie «crier» ou «faire un grand bruit».

Le groupe a participé à trois reprises à la finale nationale lituanienne de l’Eurovision: en 2018, 2020 et 2021.

Le groupe a deux albums studio – To Whom It May Concern (2015) et Ghosts (2017) et s’est produit dans divers festivals de musique lituaniens au fil des ans.

2 The Roop sera en compétition avec leur piste Discotheque Crédit: EPA

Comment s’appelle la chanson de The Roop en Lituanie?

Ils seront en compétition avec leur piste Discotheque.

L’année dernière, ils devaient interpréter leur chanson On Fire, mais ils ont dû en choisir une nouvelle pour 2021.

Leur article de 2021 a été écrit par Ilkka Wirtanen. Kalle Lindroth, Laisvūnas Černovas. Mantas Banišauskas, Robertas Baranauskas et Vaidotas Valiukevičius.

Comment la Lituanie a-t-elle réussi à l’Eurovision 2019?

La Lituanie a participé au concours de chanson en 2019 avec Jurij Veklenko, qui a interprété Run With The Lions.

Ils n’ont pas atteint les demi-finales, terminant 11e de la deuxième demi-finale avec 93 points.

Le meilleur résultat à l’Eurovision de la Lituanie à ce jour remonte à 2006 avec la performance de LT United de We Are the Winners, qui leur a valu la sixième place du concours.