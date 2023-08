Qui est Leni Klum ? La fille du mannequin Heidi Klum suit les traces de sa mère

La fille de Heidi Klum, Leni, aide à diriger la prochaine génération de mannequins, aux côtés d’autres descendants célèbres comme la fille de Cindy Crawford, Kaia Gerber.

Née en 2004 de Klum et de son ex, l’homme d’affaires italien Flavio Briatore, Leni défilait avant même de naître.

Klum a partagé une vidéo sur Instagram en 2021 d’elle-même au 2003 Défilé de mode Victoria’s Secret révélant qu’elle était enceinte de quatre mois du futur mannequin de l’époque.

« Je ne suis pas seul à descendre ce podium ici », a écrit Klum à propos de la vidéo. « Si je regarde d’assez près, je peux te voir arriver à 4 mois @LeniKlum. Je t’aimais avant ta naissance, et je t’aimerai longtemps après avoir fermé les yeux pour toujours. »

La relation entre Klum et Briatore a pris fin alors que Klum était encore enceinte, et elle a commencé à sortir avec le chanteur Seal peu de temps après. La chanteuse et le mannequin se sont mariés un an après la naissance de Leni et Seal l’a légalement adoptée à l’âge de cinq ans, selon Gens.

Seal était présent pour la naissance de Leni, et Klum a déclaré à USA Today en 2007 : « Seal est le père de Leni ».

Le couple a eu trois autres enfants ensemble, les fils Henry Samuel, 17 ans, et Johan Samuel, 16 ans, et la plus jeune fille Lou Samuel, 13 ans, avant de divorcer en 2014.

Malgré ses débuts prénatals sur les podiums, Klum a insisté pour que sa fille aînée attende d’avoir au moins 16 ans pour devenir mannequin en tant que profession.

« Nous avons toujours décidé de garder les enfants hors de vue du public. Mais elle conduit une voiture maintenant, elle a 16 ans, alors j’ai pensé que si vous pouviez faire ça, vous pouviez aussi faire du mannequinat maintenant si c’est ce que vous souhaitez faire », a déclaré Klum. a déclaré People en 2020, notant qu' »il faut être très fort » dans le mannequinat.

En 2022, Leni a déclaré à People qu’elle avait été repérée comme mannequin potentielle dans un magasin de Brandy Melville à l’âge de 12 ans et qu’elle avait hâte de saisir l’occasion.

« J’ai dit ‘Maman, maman, devine quoi ? Brandy Melville veut que je sois mannequin. S’il te plaît, s’il te plaît. » Et elle était comme, ‘Absolument pas.’ J’étais vraiment triste à ce sujet, mais au final, elle avait raison. Et j’ai l’impression que c’est ce qui m’a donné envie de devenir plus mannequin », a-t-elle déclaré au point de vente.

À 16 ans, elle a fait ses débuts en couverture aux côtés de sa mère pour le numéro de janvier/février 2021 de Vogue Allemagne, partageant joyeusement le magazine sur son Instagram avec la légende « MEIN ERSTES COVER », qui se traduit par « Ma première couverture ».

Depuis ses débuts, Leni a également fait des shootings pour Harper’s Bazaar Germany et Glamour Germany, et a défilé à la Fashion Week de Berlin.

Elle a également été un pilier sur les tapis rouges avec sa mère, y compris la soirée costumée annuelle d’Halloween de l’année dernière où Klum s’est déguisé en ver (Leni a opté pour un look inspiré de Michelle Pfeiffer Catwoman).

En plus du mannequinat, Leni fréquente une université à New York et étudie le design d’intérieur.

La carrière de mannequin de Leni n’est cependant pas sans controverse.

Plus tôt cette année, Klum et Leni ont posé ensemble pour une campagne publicitaire pour la marque de lingerie Intimissimi, travaillant pour la marque pour la deuxième fois en moins d’un an.

Les critiques ont déclaré qu’il était inapproprié pour une mère et sa fille de poser ensemble en sous-vêtements après avoir partagé des images des campagnes sur leurs réseaux sociaux.

Après la controverse initiale en 2022, Leni a déclaré à Page Six : « Honnêtement, je n’ai pas regardé beaucoup de réactions. Je suis globalement satisfaite de la campagne et j’ai passé une journée incroyable avec ma mère. »

« Je pense que les photos sont superbes et nous avons passé un moment formidable », a-t-elle ajouté.

Leni parle souvent de travailler avec Klum, mais elle veut préciser qu’elle ne compte pas sur les gènes ou les relations de sa célèbre mère.

« J’ai reçu de l’aide pour commencer, et je sais que les gens rêveraient de commencer avec ce que j’avais », a-t-elle déclaré à People l’année dernière. « Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu prendre ce que ma mère m’a offert. Mais je fais le travail et j’y consacre du temps. Maintenant, je travaille seule, je voyage seule, je vais à l’école . Ma mère et moi avons le même amour pour la même chose. »