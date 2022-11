Qui est l’enfant “la plus aimée” de Kim Jong Un, Ju Ae, et est-elle prête à lui succéder à la tête de la Corée du Nord ? | Nouvelles du monde

La fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est apparue en public pour la deuxième fois en une semaine.

Dans la dernière apparitionKim Ju Ae et son père ont posé pour des photos avec des soldats et des spécialistes des missiles, car elle a été décrite par les médias d’État comme son enfant “le plus aimé” ou “précieux”.

Les commentaires semblent être encore plus élogieux que la description de la semaine dernière d’elle étant son enfant “bien-aimé”.

Il a également été considéré comme étant une apparence plus mature que lorsque elle a été vue en public pour la première fois le week-end derniertenant la main de son père et photographiée avec sa mère Ri Sol Ju.

Alors, qui est le jeune qui, selon certains, pourrait devenir un jour le successeur de son père à la tête du régime ?

Considéré comme l’enfant du milieu de Kim Jong Un

On pense que Ju Ae a environ neuf ans et est le deuxième Monsieur Kimselon la rumeur, trois enfants.

Les médias sud-coréens ont précédemment émis l’hypothèse que le leader a trois enfants – nés en 2010, 2013 et 2017 – et que le premier enfant est un fils tandis que le troisième est une fille.

Corée du Nord n’a fait aucune mention des deux autres enfants signalés par M. Kim.

Ju Ae est très probablement l’enfant que la star du basket-ball américain à la retraite Dennis Rodman a vu lors de son voyage dans la capitale Pyongyang en 2013.

Après cette visite, Rodman a déclaré au Guardian que lui et M. Kim avaient passé un “moment de détente au bord de la mer” avec la famille du leader et qu’il tenait la petite fille de M. Kim, nommée Ju Ae.

Pourrait-elle vraiment être le successeur de Kim Jong Un ?

L’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord a déclaré dimanche que Ju Ae et son père avaient rencontré des experts impliqués dans ce qu’ils ont appelé un test de lancement de son missile balistique intercontinental Hwasong-17.

L’auteur Ankit Panda, du groupe de réflexion Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que l’image de Ju Ae aux côtés de son père et des experts impliqués dans le lancement “soutiendrait l’idée que c’est le début de sa position en tant que successeur potentiel”.

Il a ajouté: “Ses deux premières apparitions publiques ont eu lieu dans le contexte des armes nucléaires stratégiques – les joyaux de la couronne des capacités de défense nationale de la Corée du Nord. Cela ne me semble pas une coïncidence.”

Selon Michael Madden, directeur de North Surveillance du leadership coréen.

La spéculation selon laquelle l’enfant aîné de M. Kim est un fils a conduit certains experts à se demander comment une fille peut prendre le relais, étant donné la nature profondément dominée par les hommes et patriarcale de la société nord-coréenne.

M. Kim, 38 ans, est un membre de la troisième génération de la famille qui dirige la Corée du Nord depuis plus de sept décennies.

Son père et son grand-père ont gouverné le pays avant qu’il n’hérite du pouvoir fin 2011.

L’analyste de la sécurité Soo Kim a déclaré: “On nous a dit que Kim avait trois enfants, dont peut-être un fils.

“Si cela est vrai, et si nous supposons que l’enfant mâle – qui n’a pas encore été révélé – sera l’héritier, Ju Ae est-il vraiment le plus “précieux” de Kim, du point de vue de la succession ?

“Je pense qu’il est trop tôt pour tirer des conclusions.”

“M. Kim ne fait que monter un spectacle”

Chun Su-jin, un auteur sud-coréen, a averti que les chances que les élites nord-coréennes accueillent la fille de M. Kim comme dirigeant sont presque nulles.

“Il n’est pas prêt d’accueillir un leader de l’autre sexe”, a-t-elle déclaré.

“(Kim) met en scène juste un spectacle qu’il est un père aimant, pas seulement un dictateur brutal qui tire des missiles.”

D’autres, cependant, soutiennent que malgré la société fortement patriarcale de l’État secret, le sexe peut ne pas disqualifier une fille ou une autre femme de prendre les rênes.

M. Kim n’a même pas 40 ans donc, à moins de graves problèmes de santé, il reste probablement beaucoup de temps avant qu’il n’ait besoin d’envisager un successeur, selon M. Madden.

“Cela laisse amplement le temps à la culture politique nord-coréenne de changer et de créer les conditions d’un successeur féminin”, a déclaré l’expert.

Au fil des ans, des femmes ont occupé des postes de direction dans le régime.

Mais plusieurs filles et fils aînés ont été ignorés par Kim Jong Il avant qu’il n’oigne Kim Jong Un, malgré les spéculations à l’époque selon lesquelles sa deuxième fille pourrait être son successeur, a déclaré M. Madden.

Et la soeur de M. Kim ?

Kim Yo Jong est le seul parent proche du leader ayant un rôle public en politique.

Son titre officiel est directeur adjoint du département du Comité central du Parti des travailleurs au pouvoir au Nordmais l’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré qu’elle s’occupait des relations avec la Corée du Sud et les États-Unis.

Il a également déclaré qu’elle était la deuxième personne la plus puissante du Nord après son frère.

Vers 2020, lorsqu’il y avait des spéculations sur la santé de M. Kim, sa sœur était considérée comme un espace réservé possible pour reprendre la dynastie familiale jusqu’à ce que l’un des enfants de M. Kim soit assez âgé.