Qui est Lélé Pons ? Apprenez à connaître le YouTuber et le chanteur – Hollywood Life

Ce n’est un secret pour personne Lélé Pons est déjà un favori des fans sur Danser avec les étoiles! La YouTubeuse de 27 ans, dont le nom complet est Eleonora Pons Maronese, lui a fait DWTS débuts avec pro Brandon Armstrong lors de la première de la saison 32. Leur tango féroce a obtenu la note de 19 sur 30 des juges. Pour la Soirée Latine de la deuxième semaine, Lele et Brandon danseront une samba sur « Gasolina » de Papa Yankee.

Vous vous demandez peut-être qui est Lele Pons ? Si vous aimiez Vine à l’époque, vous reconnaissez probablement cette chanteuse, actrice et YouTubeuse. HollywoodVie a tout ce que vous devez savoir pour être au courant de tout ce qui concerne Lele.

Lele vient du Venezuela

Lele est née à Caracas, au Venezuela. Elle a déménagé aux États-Unis à l’âge de 5 ans et a résidé à Miami. Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Lele a déménagé à Los Angeles.

Lele est devenue célèbre sur Vine

Avant TikTok, il y avait Vine. Lele a eu son premier moment d’évasion sur Vine et est devenue la troisième Viner la plus suivie sur la plate-forme avant sa fermeture en 2016. Elle est ensuite passée à YouTube et compte plus de 18 millions d’abonnés en septembre 2023. Avant Danser avec les étoilesLele a été révélé comme le Jackalope sur Le chanteur masqué.

Lele est mariée au rappeur portoricain Guaynaa. Le couple a notamment collaboré sur la chanson « Se Te Nota » de 2020 avant de s’impliquer de manière romantique. Ils sont devenus officiels sur Instagram en décembre 2020. Lele et Guaynaa, 31 ans, se sont fiancés en 2022. Le couple s’est marié en mars 2023.

Lele a un TOC

Lele a parlé ouvertement du TOC, du syndrome de Tourette, de la dépression et du TDAH. Dans son documentaire, La vie secrète de Lélé Pons, la star a qualifié le TOC de « secret le plus profond et le plus sombre ». Lele a révélé à Divertissement ce soir qu’elle est parfois allée se faire soigner et a expliqué ses symptômes.

« Je fais beaucoup de toucher, beaucoup de contrôle, je touche des choses, tout. Je parle à quelqu’un mais je me répète trois fois et il ne le remarque pas. Je touche quelque chose trois fois », a-t-elle déclaré. « Parfois, je deviens même nerveux quand je dis [or] je fais quelque chose deux fois et je me dis, je dois y retourner… Tout est tellement calculé. Quand il s’agit de pensées, j’ai peur de : « Si je ne fais pas cela trois fois, quelque chose de grave va se produire ». Et vous y croyez vraiment, vraiment, vraiment. Ce n’est pas normal, tu sais ? Parce que je sais pertinemment que rien de mal ne va arriver, mais le sentiment est tel qu’on y croit réellement, c’est juste difficile.

Lele est une chanteuse

Lele a sorti un album studio collaboratif, intitulé Capitulations, avec son mari en avril 2023. Elle a sorti son premier single, « Dicen », en 2019. Lele était notamment une artiste vedette sur le Haricots à oeil noir piste « Hit It » avec Saweetie.