LANCEMENT de sa candidature pour devenir gouverneur de l’État de New York a propulsé Lee Zeldin directement sous les projecteurs.

Le père de deux enfants et proche allié de Donald Trump est impatient de gagner la confiance des électeurs avant l’élection au poste de gouverneur du 8 novembre 2022.

Lee Zeldin est un avocat devenu membre du Congrès qui est actuellement candidat au poste de gouverneur de New York[/caption]

Qui est Lee Zeldin ?

Le membre du Congrès Lee Zeldin a grandi dans le comté de Suffolk, à New York, mais vit maintenant à Shirley avec sa femme Diana et ses deux filles jumelles Mikayla et Arianna.

Sa formation l’a conduit à l’Université d’État de New York à Albany, puis à la Albany Law School, où il a obtenu son diplôme.

Zeldin a remporté la couronne du plus jeune avocat de New York à l’époque, à 23 ans.

Il a ensuite servi quatre ans de service actif dans l’armée américaine avant de reprendre sa carrière en droit.

En 2008, l’avocat a ouvert un cabinet d’avocats prospère à Smithtown.

L’homme de 42 ans a ensuite été élu à la Chambre des représentants des États-Unis, représentant le premier district du Congrès de New York en 2014.

Zeldin siège également à deux comités de la Chambre des représentants : les services financiers et les affaires étrangères.

Ces dernières années, il a ouvertement exprimé son soutien à l’ancien président Donald Trump.

Il a publiquement défendu Trump lors de son deuxième procès en destitution et a soutenu ses allégations sans fondement de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.





Qu’est-il arrivé à Lee Zeldin lors de l’attentat de New York ?

Le 21 juillet 2022, Zeldin prononçait un discours à Perinton, New York, lorsqu’il a été confronté à un agresseur sur scène.

Un homme est monté sur le podium lors de son arrêt de bus “Unite to Fire Hochul” et a commencé à crier, avant de tirer une lame tranchante sur le père de deux enfants.

Le candidat du GOP a été vu en train de lutter avec l’attaquant à mi-parcours et a été traîné au sol.

Zeldin a déclaré à propos de l’incident : « Quelqu’un a essayé de me poignarder sur scène lors du rassemblement de ce soir.

“Mais heureusement, j’ai pu saisir son poignet et l’arrêter quelques instants jusqu’à ce que d’autres le taclent.”

L’agresseur a finalement été désarmé par des passants héros et a ensuite été identifié comme étant David Jackbonis, 43 ans, a rapporté NBC News.

Zeldin, qui n’a pas été blessé, est remonté sur scène et a terminé ses propos tout en remerciant les autorités qui ont aidé à faire tomber le suspect.

Quelle est la valeur nette de Lee Zeldin ?

La valeur nette de Zeldin est estimée à 2 millions de dollars, selon Célébrités Buzz.

Il est considéré comme l’un des membres les plus riches du Congrès de Long Island, le sénateur Charles E. Schumer menant avec près du double de salaire.

Zeldin a annoncé qu’il voulait se présenter au poste de gouverneur de New York lors des élections de novembre 2022.

Le père a été confronté sur scène à un attaquant brandissant une lame à New York[/caption]