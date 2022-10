LANCEMENT de sa candidature pour devenir gouverneur de l’État de New York a propulsé Lee Zeldin directement sous les projecteurs.

Le père de deux enfants et proche allié de Donald Trump est impatient de gagner la confiance des électeurs avant l’élection au poste de gouverneur du 8 novembre 2022.

PA

Lee Zeldin est candidat au poste de gouverneur de l’État de New York[/caption]

Qui est Lee Zeldin ?

Lee Zeldin est un avocat, homme politique et officier de la réserve de l’armée américaine, né le 30 janvier 1980 à East Meadow, New York.

Sa formation l’a conduit à l’Université d’État de New York à Albany, puis à la Albany Law School, où il a obtenu son diplôme.

Zeldin a remporté la couronne du plus jeune avocat de New York à l’époque, à 23 ans.

En savoir plus sur NY Politics FAIRE L’HISTOIRE Rencontrez Kathy Hochul – la première femme gouverneur de New York LA QUESTION BRULANTE Quand Andrew Cuomo a-t-il démissionné ?

Il a ensuite servi quatre ans de service actif dans l’armée américaine avant de reprendre sa carrière en droit.

En 2008, l’avocat a ouvert un cabinet d’avocats prospère à Smithtown.

L’homme de 42 ans a ensuite été élu à la Chambre des représentants des États-Unis, représentant le premier district du Congrès de New York en 2014.

Zeldin siège également à deux comités de la Chambre des représentants : les services financiers et les affaires étrangères.





Ces dernières années, il a ouvertement exprimé son soutien à l’ancien président Trump.

Il a publiquement défendu Trump lors de son deuxième procès en destitution et a soutenu ses allégations sans fondement de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020.

Que s’est-il passé chez Lee Zeldin ?

Le 9 octobre 2022, Zeldin a fait la une des journaux après qu’il a été révélé que deux personnes avaient été abattues devant son domicile du comté de Suffolk.

Selon le New York Daily News, trois adolescents passaient devant la maison et ont été attaqués lors d’une fusillade en voiture vers 14 h 20.

Les flics ont révélé que les deux victimes qui avaient été abattues avaient 17 ans et qu’une troisième était partie à pied.

À l’époque, les filles jumelles de Zeldin, âgées de 16 ans, se trouvaient à l’intérieur, mais ont rapidement appelé le 911 après avoir entendu les coups de feu.

“Après que mes filles aient entendu les coups de feu et les cris, elles ont couru à l’étage, se sont enfermées dans la salle de bain et ont immédiatement appelé le 911”, a déclaré Zeldin dans un communiqué, via le New York Daily News.

“Ils ont agi très rapidement et intelligemment à chaque étape du processus, et Diana et moi sommes extrêmement fiers d’eux.”

Des sources ont révélé plus tard qu’il n’y avait aucun lien entre les Zeldin et la fusillade.

PA

Lee Zeldin est marié et a deux filles jumelles[/caption]

“Mes filles sont secouées, mais ok. Comme tant de New-Yorkais, le crime a littéralement fait son chemin jusqu’à notre porte d’entrée », a ajouté Zeldin.

“Ma famille est reconnaissante à tous ceux qui ont tendu la main et nous fournirons une autre mise à jour lorsque nous le pourrons.”

Quelques mois plus tôt, le 21 juillet, Zeldin a fait la une des journaux après avoir été confronté à un agresseur sur scène alors qu’il prononçait un discours.

À l’époque, un homme est monté sur le podium lors de son arrêt de bus “Unite to Fire Hochul” et a commencé à crier, avant de tirer une lame tranchante sur le père de deux enfants.

Le candidat du GOP a été vu en train de lutter avec l’attaquant à mi-parcours et a été traîné au sol.

Zeldin, qui n’a pas été blessé, est remonté sur scène et a terminé ses propos tout en remerciant les autorités qui ont aidé à faire tomber le suspect.

Lee Zeldin est-il marié ?

Lorsque Zeldin n’est pas au bureau ou en campagne, on peut souvent le trouver à la maison en train de passer du temps avec sa famille.

Il est actuellement marié à Diana et ils partagent deux filles.

Malgré un mari très en vue, peu d’informations sont disponibles sur Diana car elle a tendance à rester à l’écart des projecteurs.