Qui est Léa Shafer ? Rencontrez la fiancée du capitaine Sandy Yawn – Hollywood Life

Crédit image : Todd Williamson/Bravo

Capitaine Sandy bâillement s’embarque pour l’avenir avec sa fiancée, Léa Shafer. Le couple a annoncé ses fiançailles le 18 septembre et a partagé des photos de Sandy, 58 ans, proposant à Leah, 49 ans, après cinq ans de relation. « C’est officiel! J’ai demandé à Leah de m’épouser et elle a dit OUISSSS, » le Sous le pont Med a écrit la star sur Instagram. Sandy a dit E! Nouvelles après les fiançailles, elle « pensait à épouser Leah depuis des années ». Et ça va enfin arriver !

Alors, qui est Léa Shafer ? Au-delà du fait qu’elle est fiancée à une grande star de Bravo, il y a beaucoup à savoir sur Leah. Obtenez le scoop sur elle ci-dessous!

Leah a d’abord contacté Sandy.

Leah et Sandy ont commencé à sortir ensemble en 2018. Ils se sont rencontrés après que Leah ait contacté Sandy sur Facebook la même année. « Elle m’a envoyé un gentil message qui disait : ‘Je suis tombée sur votre émission, félicitations, beaucoup de bénédictions' », a déclaré Sandy. Aide-mémoire en 2019. Leah a déclaré que le couple avait tout de suite formé une « connexion spirituelle ». Sandy a finalement déménagé à Denver, Colorado pour être avec Leah.

Leah est esthéticienne de la peau.

Leah possède sa propre entreprise appelée Skin by Leah, fondée en 2017. Le site Web de l’entreprise répertorie les autres réalisations professionnelles de Leah. Elle est fondatrice et propriétaire d’un spa médical dans le Colorado et maquilleuse certifiée Mac Cosmetics. Elle a auparavant travaillé dans la vente de cosmétiques chez Nordstrom et Barneys New York.

Leah est une chanteuse de gospel.

Leah a sorti sa propre musique gospel au fil des ans. Elle a trois albums, ceux de 2006 Son autre vieannées 2010 Une femme en feuet ceux de 2012 Tu es mon tout, ainsi que plusieurs EP et singles. Léa a dit Aide-mémoire qu’elle s’est connectée avec Sandy à cause de leur amour commun pour la musique.

« Elle a une passion pour l’inspiration à travers la musique et la jeunesse », a déclaré Leah à propos de Sandy. « Et les gens brisés et moi aussi venant de l’industrie du gospel. C’est ce qui nous a réunis. »

Léa a déjà été mariée.

Ce sera le deuxième mariage de Léa. Elle était auparavant mariée à Ross Shafer depuis 20 ans. On ne sait pas quand Leah est devenue membre de la communauté LGBTQ.

Léa est maman.

Leah a une fille adolescente, Lauren « Lolo » Rae, de son premier mariage. Elle a posté une photo de Lauren lors de son premier jour de terminale le 23 août. « Je ne peux pas croire qu’elle soit en terminale ! ma petite fille pour toujours @lauren.rs1 », a écrit Leah. Lauren est sur Instagram et sa bio dit qu’elle est une créatrice numérique.