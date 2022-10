Qui est le vrai Rishi Sunak ? De la naissance à Southampton au premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak deviendra aujourd’hui le nouveau Premier ministre britannique – et son premier dirigeant hindou, juste à temps pour Diwali – après une année extraordinairement mouvementée à Westminster et pour lui personnellement.

C’est son départ du gouvernement aux côtés de Sajid Javid le 5 juillet qui a déclenché le glissement de terrain de la démission – dans lequel près de 60 ministres conservateurs ont emboîté le pas sur une période folle de 40 heures – qui a finalement mis fin au mandat de Premier ministre en proie aux scandales de Boris Johnson, mettant en mouvement le chaos brûlant de ces derniers mois.

Avec M. Johnson expulsé, son ancien chancelier, 42 ans, s’est d’abord retrouvé à la tête de l’étape parlementaire du concours pour le remplacer, mais a rapidement pris du retard sur la secrétaire aux Affaires étrangères (et éventuelle gagnante) Liz Truss dès qu’elle est devenue une course droite à deux chevaux.

La campagne de M. Sunak avait espéré raviver des souvenirs chaleureux de sa générosité lorsque Covid-19 a poussé la Grande-Bretagne pour la première fois au verrouillage au printemps 2020, à l’époque de «Dishy Rishi», le chancelier dépensier derrière le programme de congé de 69 milliards de livres sterling le plus connu pour travailler derrière son ordinateur portable dans un sweat à capuche et transportant des assiettes autour de Wagamama pour promouvoir son initiative Eat Out to Help Out.

Mais les membres du Parti conservateur n’ont pas bougé, préférant les promesses farfelues de Mme Truss à ses affirmations selon lesquelles il était la personne idéale pour relancer une économie en difficulté dont il est lui-même à la tête depuis deux ans et demi. années.

Le choix s’est avéré profondément imprudent et M. Sunak a depuis été entièrement justifié de la folie des réductions d’impôts de «conte de fées» de Mme Truss alors qu’il se prépare à entrer au 10 Downing Street.

Bien qu’il ait remporté la nouvelle course à la direction après le retrait de Penny Mordaunt de la course, M. Sunak devra convaincre l’électorat britannique qu’il est l’un des députés les plus riches du gouvernement, grâce à son mariage avec la fille du milliardaire indien Akshata Murthy, n’a pas besoin d’être un obstacle à la compréhension des réalités de la pauvreté au Royaume-Uni aujourd’hui.

M. Sunak est né à Southampton le 12 mai 1980, ses parents Yashvir et Usha Sunak respectivement médecin généraliste et pharmacien, le couple originaire d’Afrique de l’Est avec des racines au Pendjab, en Inde.

L’aîné de trois enfants, M. Sunak a fréquenté la prestigieuse école Stroud dans le Hampshire et le Winchester College, où il était directeur et éditait le journal de l’école, attendant des tables dans une curry pendant les vacances scolaires pour renflouer ses coffres.

Rishi Sunak lors d’un débat télévisé avec Liz Truss (Getty)

Un peu gênant avec le recul, la famille est apparue dans un documentaire de la BBC en 2001 intitulé Classes moyennes : leur essor et leur étalementdont un clip a récemment refait surface en ligne et est devenu viral dans lequel on peut voir M. Sunak déclarer qu’il a des amis de la classe ouvrière, avant de se rétracter comme si c’était absurde.

De là, il a étudié la politique, la philosophie et l’économie au Lincoln College d’Oxford et, selon Tatlerparlait de lui-même comme d’un futur Premier ministre conservateur à l’époque.

Il a ensuite travaillé comme analyste chez Goldman Sachs avant de rejoindre une série de fonds spéculatifs, épousant Mme Murthy, fille de “India’s Steve Jobs”, NR Narayana Murthy, en août 2009 et enfin entrer en politique en devenant député de Richmond dans les Yorkshire Dales. après les élections générales de 2015, succédant à William Hague.

En tant que sous-secrétaire parlementaire du gouvernement local puis secrétaire en chef du Trésor, il a été nommé chancelier par M. Johnson le 13 février 2020, quelques semaines avant l’arrivée de Covid sur ces côtes.

Populaire pendant une grande partie de la pandémie, même M. Sunak ne pouvait pas rester entièrement épargné par Partygate, qui a éclaté pour la première fois, comme la variante Omicron, fin 2021.

Vague après vague d’histoires préjudiciables sur les boissons alcoolisées des réfrigérateurs à vin enfreignant les règles à Downing Street alors que le pays était en lock-out, le premier ministre Johnson a continuellement secoué tout au long de décembre et janvier, seules la peur d’Omicron et Noël offrant un répit.

Le scandale a suscité une véritable colère parmi le public britannique, déjà exaspéré par le road trip illicite de Dominic Cummings à Barnard Castle, qui avait été emprisonné chez lui, effrayé pour l’avenir, incapable d’aller travailler, de voir ses amis et ses proches ou même dire au revoir à ceux qu’ils ont perdus à cause du virus.

Rishi Sunak lance sa campagne à la direction (PA)

Le ressentiment s’est nourri de l’apparente indifférence joyeuse du Premier ministre pour les personnes mêmes qu’il avait présumé représenter depuis qu’elles lui avaient offert une victoire écrasante aux élections deux ans plus tôt et dont il avait récompensé la foi avec une approche “une règle pour eux, une autre pour nous”. gouvernance.

M. Johnson a frappé une figure de plus en plus désespérée et discréditée en janvier alors que la mandarine de Whitehall Sue Gray rassemblait ce qui ressemblait à des preuves accablantes contre lui et en remettait une grande partie à la police métropolitaine de Londres, obligeant les officiers à lancer leur propre enquête, alors que les députés d’arrière-ban bouillonnants rendaient leurs lettres de censure au comité de 1922 de Sir Graham Brady en masse.

Pendant ce temps, au n ° 11, M. Sunak a astucieusement gardé ses distances jusqu’à ce qu’il soit finalement contraint d’admettre qu’il avait assisté à une fête d’anniversaire dans la salle du Cabinet pour M. Johnson.

Il s’est excusé de l’avoir fait en disant : « Je peux comprendre la frustration des gens. Et je pense que c’est maintenant le travail de nous tous au gouvernement et de tous les politiciens de restaurer la confiance des gens.

Au cours de la journée la plus sombre de son patron – une question particulièrement sauvage du Premier ministre à la Chambre des communes le 12 janvier – M. Sunak s’est absenté dans le Devon et ce n’est que ce soir-là qu’il a tweeté un message de soutien plutôt timide, disant seulement que M. Johnson avait eu « raison s’excuser » et appelant à « la patience ».

Le 23 janvier, il était accusé d’avoir sondé des bailleurs de fonds potentiels pour un défi de leadership parmi les « Pork Pie Plotters » du Leicestershire.

Six jours plus tard, il y avait des allégations selon lesquelles il avait décrit Partygate comme “insurvivable” pour M. Johnson tandis que ses assistants, y compris le conseiller du “petit génie” Cass Horowitz, auraient “construit une version préliminaire d’un site Web de campagne, en s’inspirant de son hebdomadaire n ° 11 bulletin d’information et a élaboré une stratégie de marketing » en prévision d’une candidature imminente à la direction.

Le 3 février, M. Sunak refusait ouvertement d’exclure la possibilité de se présenter au poste le plus élevé dans une interview avec Laura Kuenssberg de la BBC et se distanciait de la diffamation injuste du Premier ministre contre Sir Keir Starmer au sujet de l’échec du ministère public à s’en prendre à un pédophile notoire. Jimmy Savile pendant son mandat de directeur des poursuites publiques.

Mais avant que Partygate ne puisse atteindre le crescendo qui semblait inévitable, le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février, le jour même où M. Johnson a mis fin à la dernière des restrictions sociales imposées en Angleterre pour contenir le coronavirus.

Boris Johnson et Rishi Sunak quittent le 10 Downing Street (Jonathan Brady/PA)

La pandémie a été largement balayée de l’actualité alors que le monde regardait avec horreur les événements se dérouler en Europe de l’Est, se ralliant rapidement à la résistance courageuse montée par le peuple ukrainien.

Menant la condamnation internationale de Moscou, M. Johnson a pu de manière inattendue réhabiliter son image en fournissant des armes défensives et de l’aide à l’Ukraine et même en se rendant à Kyiv pour visiter le centre-ville en personne en signe de solidarité avec le président Volodymyr Zelensky.

M. Sunak, quant à lui, est resté languissant à la maison et a enduré une période torride, annonçant la mauvaise nouvelle d’une aggravation de la crise du coût de la vie, qui a vu l’inflation grimper à son plus haut niveau depuis 40 ans et les factures d’énergie des ménages monter en flèche.

Sa déclaration de printemps très impopulaire du 23 mars l’a vu ne pas ajouter au programme d’aide de 350 £ par an qu’il avait déjà annoncé pour aider les familles à faire face au coût en plein essor du chauffage de leurs maisons et ne pas abandonner une augmentation imminente de l’assurance nationale.

Malgré une réduction des taxes sur le carburant qui plaira à la foule, un sondage YouGov a conclu que 69% des Britanniques pensaient que la chancelière n’avait pas fait assez pour aider les travailleurs à sortir des difficultés financières.

Les jours qui ont suivi ont vu M. Sunak faire face à un examen médiatique comme il n’en avait jamais connu auparavant, entraînant une succession de gaffes qui ont révélé son apparente inexpérience et sa naïveté.

Il a essayé en vain de défendre la proposition selon laquelle lui, plus que tout le monde, disait aux familles à faible revenu qu’elles n’auraient qu’à se serrer la ceinture et à s’en passer.

Un appel téléphonique sur LBC l’a amené dans une rencontre inconfortable avec une mère célibataire qui a déclaré qu’elle était incapable de garder ses radiateurs allumés et s’inquiétait pour ses enfants.

Une question sur le prix du pain dans une interview avec la BBC a suscité la réponse : “Nous avons tous des pains différents dans ma maison”, et un coup de publicité dans une station-service de Sainsbury l’a obligé à emprunter la Kia Rio d’un membre du personnel et à lutter pour payer à la caisse avec sa carte sans contact, comme s’il n’avait jamais eu à acheter une canette de Coca et un Twirl de sa vie.

Les chroniqueurs de mode avaient déjà remarqué la 795 € Veste en peau lainée Reiss M. Sunak portait un voyage de patinage sur glace au Musée d’histoire naturelle avec sa fille au Nouvel An et haussait maintenant les sourcils sur son £335 baskets alors que la perception grandissait que le chancelier n’était pas en mesure de comprendre les préoccupations très réelles de l’électorat.

Une révélation selon laquelle lui et Mme Murty avaient fait un don de 100 000 £ au Winchester College, son ancienne alma mater, n’a guère aidé les choses.

Pas plus que L’indépendantL’histoire suivante de Mme Murty, censée détenir une participation de 690 millions de livres sterling dans la société géante de services informatiques de son père, Infosys, avait économisé des millions de livres d’impôt sur ses revenus grâce à son statut de non-dom, une stratégie entièrement légale mais pas une bonne regarder dans le climat fiscal actuel désastreux.

Rishi Sunak avec sa femme Akshata Murthy (Ian West/PA)

Déjà confrontée à des questions délicates sur les liens commerciaux d’Infosys avec la Russie, Mme Murty a annoncé le 8 avril qu’elle paierait finalement des impôts, mais il était trop tard pour endiguer les critiques de son partenaire.

Une autre histoire à propos de M. Sunak détenant toujours une carte verte américaine – la famille a une résidence secondaire sous le soleil de Californie – alors qu’il travaillait pour le gouvernement britannique, a provoqué de nouvelles demandes de Sir Keir pour qu’il « clarifie » ses affaires personnelles.

La tension commence à se manifester, s’est plaint la chancelière dans une interview avec Le soleil qu’il croyait que l’opposition était responsable des fuites contre sa femme (le parti lui a suggéré de “regarder un peu plus près de chez lui”) et a déménagé sa famille hors de Downing Street.

Il a écrit à M. Johnson en se référant à Lord Geidt, alors conseiller indépendant pour les intérêts des ministres, demandant qu’une enquête soit menée sur ses finances privées afin d’établir qu’il n’était coupable d’aucun acte répréhensible.

Pire encore, il – avec M. Johnson et l’épouse de cette dernière, Carrie Johnson – a reçu un avis d’amende forfaitaire de 50 £ par Met Police le 12 avril pour avoir assisté à la fête d’anniversaire enfreignant les règles.

Malgré l’annonce de nouvelles mesures pour aider les familles à traverser la crise économique qui ne cesse de s’aggraver, la popularité de M. Sunak a diminué tandis que les collègues du Cabinet, Mme Truss et Ben Wallace, ont applaudi pour leur soutien à l’Ukraine et que M. Johnson a persévéré, traversant un scandale après l’autre.

L’affaire Chris Pincher a finalement vu la patience du Parti conservateur s’épuiser, ce qui a conduit aux événements lyriques du début juillet.

La décision de M. Sunak sur cette question a aidé sa cause de manière incommensurable et il a rapidement obtenu le soutien de bailleurs de fonds aussi influents qu’Oliver Dowden, Grant Shapps et Dominic Raab, mais n’a néanmoins pas été en mesure de convaincre les membres du parti de ses mérites.

Dans les deux derniers de la bataille pour le leadership, l’ancien chancelier s’était retrouvé à prêcher la responsabilité fiscale et le pragmatisme contre les promesses de réduction d’impôts de Mme Truss et à se disputer pour savoir qui était le vrai Thatcherite et le Brexiteer le plus engagé.

Depuis que ce concours toxique, personnel et inutilement prolongé a été décidé en faveur de Mme Truss, M. Sunak n’a pu que s’asseoir et regarder avec joie et horreur ce qui s’est déroulé, chacun de ses avertissements étant entièrement confirmé par son mandat désastreux à Downing Street, caractérisé par des marchés financiers mondiaux effrayés, un effort massif de sauvetage de la Banque d’Angleterre pour soutenir les fonds de pension et un quatrième chancelier en quatre mois.

Maintenant, après avoir remporté la dernière course à la direction lundi, M. Sunak récupère les clés du n ° 10. Mais tel est l’état dans lequel se trouve le pays, il pourrait bientôt se retrouver à souhaiter ne pas l’avoir fait.