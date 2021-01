THE Masked Singer bat son plein et les célébrités restantes feront de leur mieux pour ne pas être détectées et remporter la compétition.

L’émission à succès a une fois de plus permis à la nation de deviner qui est sous les costumes brillants et loufoques.

Qui est le Viking sur le chanteur masqué?

Dans le Viking du Viking de l’émission, ils se décrivent comme un «explorateur» et un «genre curieux».

La célébrité mystère a partagé: « On découvre des réponses, et dans ma carrière, tout au long de cette compétition, je vais chercher une voix. »

La célébrité a continué à insister sur le mot « King » dans Viking, ce qui pourrait signifier qu’ils sont un ancien roi de la jungle sur I’m A Celebrity Get Me Out Of Here!

Après l’impressionnante interprétation du hit de Fleetwood Mac, Songbird, Viking a fourni un indice dans lequel il a dit qu’il portait « un autre type d’armure ».

Quelles sont les dernières théories des fans?

Les téléspectateurs de Masked Singer pensent qu’il pourrait s’agir de James Blunt sous le casque et la barbe massive alors qu’il servait autrefois dans l’armée.

Un téléspectateur a tweeté: « Viking peut-être James Blunt, il porte une autre armure gardant la reine #MaskedSingerUK. »

Tandis qu’un autre ajoutait: « Je pense que le Viking est James Blunt. Il a dit qu’il avait un type d’armure différent … il était dans l’armée … et je reconnais la voix! #MaskedSingerUK. »

Les fans ont également pensé que cela pourrait être le présentateur de Love Island, Iain Stirling, comme l’un d’eux l’a écrit: « Je peux déjà vous dire que Viking est Ian Stirling.

« Les Vikings sont écossais mais il y a aussi nordiques. L’Ecosse sont des clans. S’il vous plaît, répondez et acceptez! J’ai noté cela dans mon propre carnet de détective! »

Comment puis-je regarder The Masked Singer et quand est-ce le prochain à la télévision?

Le troisième volet de The Masked Singer continue sur ITV à 19 heures le 16 janvier.

La deuxième série a été lancée le lendemain de Noël 2020.

Les spectateurs peuvent jouer avec les juges et essayer de deviner qui se cache derrière les costumes colorés.