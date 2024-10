Qui est le tueur du zodiaque ? Les docu-séries Netflix révèlent de nouvelles preuves

« This Is the Zodiac Speaking » est désormais diffusé sur Netflix. Avec l’aimable autorisation de Tudum de Netflix

Le mystère non résolu de l’identité du Zodiac Killer captive le véritable monde du crime depuis des décennies. Le meurtrier notoire, qui a tué au moins cinq victimes dans la région de la Baie à la fin des années 1960, était tristement célèbre pour avoir écrit des messages codés qu’il envoyait aux médias locaux. Il a terrorisé la communauté et, à un moment donné, a même menacé de faire exploser un autobus scolaire rempli d’enfants.

La police je n’ai jamais eu assez de preuves pour arrêter quelqu’un pour les crimes, mais ils ont nommé au moins un suspect dans cette affaire, Arthur Leigh Allen, ancien enseignant d’école primaire et délinquant sexuel reconnu coupable. De nombreuses théories circulent en ligne sur la véritable identité du Zodiac Killer. Cependant, certaines personnes qui ont connu Allen lorsqu’elles étaient jeunes sont convaincues que les autorités l’ont correctement identifié dès le départ.

Le nouveau documentaire en trois parties de Netflix, C’est le zodiaque qui parlese concentre sur la famille Seawater, qui considérait Arthur Leigh Allen comme une figure paternelle pendant son enfance. « Nous avons réalisé que nous avions visité tous les lieux de meurtres avant les meurtres », a déclaré David Seawater dans la bande-annonce.

La série documentaire présente également des entretiens avec plusieurs anciens étudiants d’Allen, des amis survivants des victimes du Zodiac et le journaliste de la télévision locale Williams, qui a mené la dernière interview d’Allen devant la caméra avant sa mort au début des années 90. Le journaliste d’investigation Robert Graysmith, qui a largement couvert l’affaire dans son livre de 1986 Zodiaqueest également inclus dans les docu-séries.

Continuez à lire pour en savoir plus sur Arthur Leigh Allen et pourquoi les Seawaters croient fermement que la personne qui a aidé à les élever était le Zodiac Killer.

Qui était Arthur Leigh Allen ?

Arthur Leigh Allen était un vétéran de la Marine qui vivait à Atascadero, en Californie, et travaillait comme professeur à l’école primaire de Santa Rosa au début des années 1960.

Les anciens étudiants d’Allen ont révélé qu’il était connu pour enseigner le déchiffrement des codes. Il a également joué de la musique dans sa classe, notamment « Tom Dooley », une chanson sur le meurtre d’une femme, et « I’ve Got a Little List » du sombre opéra. Le Mikado. Certains élèves se souviennent qu’il qualifiait les filles de « mes belles » et notaient sa tendance à amener des animaux morts en classe.

Par exemple, David Seawater s’est souvenu d’une grenouille décédée que M. Allen avait amenée et qu’il avait nommée « Forg ». David, sa sœur Connie et leur jeune frère Don ont rencontré Allen au début des années 1960, alors que leur père était dans un établissement psychiatrique.

Allen s’est lié d’amitié avec leur mère, Phyllis, et a fréquemment rejoint la famille pour des dîners et des sorties. Il a emmené les enfants faire des voyages qui comprenaient la pêche aux palourdes et le visionnage de films au théâtre. « Il nous traitait comme des rois, comme ses propres enfants. Nous pensions qu’il était tout simplement le meilleur », a expliqué David dans la série.

Pourquoi les enfants de l’eau de mer croient-ils qu’Arthur Leigh Allen était le tueur du zodiaque ?

« This Is the Zodiac Speaking » est désormais diffusé sur Netflix.

Avant qu’Allen ne déménage en Californie du Nord en juin 1963, il emmena David, Connie et Don à la plage de Tajiguas, à l’extérieur de Santa Barbara, en Californie. Allen leur dit de rester dans la voiture, mais à son retour, Connie a dit que il était revenu en soufflant et en soufflant et que ses mains étaient couvertes de trucs rouges. Les enfants se souviennent que c’était le même jour que le premier meurtre présumé du Zodiac, lorsque Robert Domingos et sa fiancée, Linda Edwards, avaient été abattus sur la même plage.

Trois ans plus tard, le 28 octobre 1966, alors que David Seawater était en deuxième année de lycée et que Connie était en première année, Allen les a récupérés pour les emmener sur un hippodrome. Ils ont passé deux nuits à Riverside et le 30 octobre, David aurait dormi profondément dans le motel et n’a pas pu être réveillé. Connie se souvient avoir fait une promenade en voiture avec Allen et, lorsqu’elle est revenue au motel, elle a bu du jus et s’est endormie profondément. Tout ce dont elle se souvient, c’est qu’Allen les a conduits à la voiture le 31 octobre. Les frères et sœurs pensent que ce n’est pas une coïncidence si le 30 octobre, Cheri Jo Bates, une étudiante du Riverside City College, a été retrouvée poignardée à mort.

Finalement, les meurtres du Zodiac ont cessé et ceux qui croient qu’Allen était le tueur soulignent qu’il a été arrêté pour pédophilie en 1974. Il a passé trois ans en prison, puis a purgé cinq ans de probation pour crime jusqu’en 1982, selon Time.com.

Arthur Leigh Allen a-t-il avoué aux eaux de mer qu’il était le tueur du zodiaque ?

Dans C’est le zodiaque qui parleConnie pense qu’Allen lui a laissé entendre qu’il était le tueur du Zodiac. En grandissant, elle est restée en contact avec Allen, qui a même rencontré son fils. En 1991, alors qu’ils naviguaient ensemble, elle lui demanda s’il était le tueur du Zodiac. Il aurait répondu que s’il le lui disait, il devrait la tuer. « Je pensais que c’était une grosse blague », a déclaré Connie dans le documentaire.

Pendant ce temps, sa mère, qui soutenait Allen malgré les spéculations autour de son identité, lui a demandé de l’appeler en 1992 après avoir entendu parler de son état de santé déclinant. Au cours de leur conversation, David a raconté qu’Allen pleurait et a avoué l’avoir drogué et agressé sa sœur, Connie. Lorsque David a demandé à Allen s’il était le tueur du zodiaque, il a admis qu’il l’était.

David a déclaré qu’il avait raconté à sa famille ce qu’Allen lui avait dit, mais qu’ils ne l’avaient pas cru. Ils se sont séparés pendant des années jusqu’à ce qu’ils voient le film de 2007. Zodiaque, avec Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. et Mark Ruffalo. « Nous avons commencé tous les trois à reconstituer les pièces du puzzle de notre enfance, et une centaine de choses se sont finalement mises en place », a déclaré Connie dans le documentaire.

« Nous avons commencé à faire des recherches et avons réalisé que nous avions visité tous les lieux de meurtres avant les meurtres », a ajouté David. En 2023, après le tournage de C’est le zodiaque qui parle conclu, David est décédé d’un cancer à l’âge de 73 ans.

Où est le tueur du zodiaque maintenant ?

On ne sait pas où se trouve le véritable Zodiac Killer, mais on pense qu’il est décédé. Arthur Leigh Allen, le seul suspect nommé par la police, est décédé le 26 août 1992, à l’âge de 58 ans.

Après la mort de Phyllis le 23 avril 2017, les Seawaters ont découvert une boîte contenant d’innombrables lettres que leur mère avait échangées avec Allen.

« Chaque fois que quelqu’un me parlait de la police, je sursautais », aurait-il écrit dans l’un d’entre eux. « Voir un titre sur un meurtre me ferait transpirer les paumes », a-t-il écrit dans un autre. Cependant, l’une des notes les plus révélatrices déclarait : « La chose la plus dangereuse, c’est quand j’ai presque décidé d’avouer. »

C’est le zodiaque qui parle est maintenant diffusé sur Netflix. Regardez la bande-annonce officielle ci-dessous.