ETHAN Crumbley a été accusé de meurtre après que plusieurs élèves ont été tués dans son lycée du Michigan.

L’incident, survenu le 30 novembre 2021, a laissé une communauté sous le choc et un adolescent derrière les barreaux.

Ethan Crumbley a été accusé d’avoir tué quatre élèves du lycée d’Oxford Crédit : Reuters

Qui est le « tireur » du lycée d’Oxford Ethan Crumbley ?

Ethan Crumbley est connu pour être un élève de 16 ans du lycée d’Oxford.

Il a fait la une des journaux en 2021 lorsqu’il a été placé en garde à vue à la suite de la fusillade mortelle d’Oxford High School.

À l’époque, la police a accusé le jeune de 15 ans de terrorisme et de meurtre après que quatre étudiants aient perdu la vie.

Que s’est-il passé lors de la fusillade de l’école d’Oxford ?

La police d’Oakland a répondu après que des appels d’un “tireur actif” ont été signalés à l’Oxford High School juste avant 13 heures le 30 novembre 2021, lorsque le personnel et les étudiants ont entendu des coups de feu retentir.

Les parents ont été informés que les élèves étaient évacués alors que les autorités fouillaient la zone.

En plus des trois morts, sept élèves et un enseignant ont été blessés.

La police s’est rendue sur les lieux dans les cinq minutes suivant l’appel au 911 et le suspect de 15 ans a été immédiatement placé en garde à vue.

Un étudiant sortait du déjeuner quand le premier coup de feu a retenti. Elle a dit avoir entendu des coups de feu et vu un autre étudiant saigner.

L’étudiante a entendu un total de cinq coups de feu et a dit qu’elle « vient de courir ».

“Il saignait de la joue et du bras. Envoyez simplement des prières aux personnes qui ont été blessées. C’est juste triste”, a déclaré l’étudiant.

Trois autres étudiants ont dit avoir entendu le premier coup de feu et se sont figés, mais lorsqu’ils ont entendu le deuxième coup de feu, ils “ont juste commencé à courir”.

Un autre étudiant a déclaré: “C’était un pur chaos. Les gens montaient dans leurs voitures et avaient juste peur d’être touchés.”

Fox2 News s’est ensuite entretenu avec Savannah, une étudiante de 17 ans, qui a déclaré que son petit ami avait dit que quelque chose n’allait pas et lui avait dit de se cacher avant d’entendre des coups de feu.

Elle a dit que l’école suivait une formation de tir de masse et elle a dit qu’ils savaient quoi faire. On leur a dit de se cacher dans la salle de classe et ils savaient comment sortir en toute sécurité.

Trois victimes ont ensuite été identifiées comme Tate Myre, 16 ans, Hana St Juliana, 14 ans, Justin Shilling, 17 ans et Madisyn Baldwin, 17 ans, alors que des hommages étaient rendus en ligne.

Le shérif du comté d’Oakland, Michael Bouchard, a déclaré: “Cela nous touche tous personnellement et profondément, et cela durera longtemps. Cette blessure ne disparaîtra jamais.

“Nous ne négligerons aucun effort dans l’enquête et découvrirons ce qui y a conduit.”

Le président Joe Biden a ensuite répondu à la fusillade en ajoutant: “Mon cœur va aux familles qui endurent le chagrin inimaginable de perdre un être cher.”

La fusillade du lycée d’Oxford s’est produite le 30 novembre 2021 Crédit : AP

Ethan Crumbley a-t-il plaidé coupable ?

Le 24 octobre 2022, Crumbley est retourné au tribunal pour inscrire un nouveau plaidoyer.

Il a finalement plaidé coupable à 24 chefs d’accusation, notamment de terrorisme et de meurtre avec préméditation au premier degré.

Au cours de l’audience, Crumbley a été vu en train de parler de ses crimes et a admis une entrée de journal effrayante que la police a trouvée au cours de son enquête dans laquelle il a déclaré qu’il “provoquerait la plus grande fusillade dans une école de l’histoire du Michigan”.

Lorsque les procureurs lui ont demandé s’il avait l’intention de semer la panique et la peur, il a répondu “oui”, selon le Detroit Free Press.

Il a également révélé que l’arme qu’il avait utilisée lors de l’attaque était facilement accessible, déclarant au tribunal qu’elle n’était “pas verrouillée”, malgré les affirmations précédentes de ses parents selon lesquelles elle était stockée en toute sécurité, ajoute le Detroit Free Press.

Les parents de Crumbley, James et Jennifer Crumbley, ont également été inculpés pour la fusillade dans l’école et devraient être jugés plus tard cette année.

Crumbley devrait être condamné à une date ultérieure.