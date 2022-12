Qui est le tireur de penalty de premier choix de l’Espagne ?

Malgré tous leurs entraînements, les pénalités se sont finalement avérées être l’Espagne (s’ouvre dans un nouvel onglet)se défait à l’Euro 2020.

Ils ont réussi à passer devant la Suisse (s’ouvre dans un nouvel onglet) en quart de finale malgré la conversion de seulement trois de leurs cinq tentatives, avant de se détacher contre l’Italie.

Gianluigi Donnarumma était le héros pour avoir empêché l’effort d’Alvaro Morata et il était encore plus impressionnant pour nier l’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) Dans la finale.

Malheureusement pour Morata, qui souffre souvent d’une confiance fragile, il s’agissait de son deuxième penalty raté du tournoi.

Le premier s’est avéré largement hors de propos, du moins pour l’équipe, car l’Espagne a quand même battu la Slovaquie. (s’ouvre dans un nouvel onglet) 5-0 dans leur dernier match de groupe.

Il a été fermement frappé mais bien sauvé par Newcastle United (s’ouvre dans un nouvel onglet)‘s Martin Dubravka, qui a volé à sa droite et a décoché le ballon.

La Roja s’est remise de ce premier échec pour dominer le match et sceller son passage aux huitièmes de finale, aidée par deux buts contre son camp.

Malgré tous ses efforts, Morata n’a pas pu s’inscrire sur la feuille de match et il a été remplacé par Ferran Torres au milieu de la seconde période.

Sa frustration a été aggravée en regardant Torres trouver le filet avec sa première touche après son entrée, transformant le centre bas de Pablo Sarabia avec un coup de talon expert.

Morata n’a jamais été le finisseur le plus clinique et a semblé en proie au doute devant le but tout au long du tournoi.

Il en a marqué trois mais aurait dû en avoir plus, ratant plusieurs occasions glorieuses qui ont conduit à des abus vicieux sur les réseaux sociaux.

Quoi qu’il en soit, le joueur de 30 ans n’a jamais hésité à relever le défi de gagner des supporters sceptiques et reste un favori de Luis Enrique.

Il devrait commencer la Coupe du monde en tant qu’attaquant principal de l’Espagne et devrait également être responsable des tirs au but, après avoir marqué son dernier contre l’Islande en mars. L’attaquant espagnol a déjà remporté la Coupe du monde 2022 et interviendra certainement pour son pays s’il a besoin d’un but à 12 mètres.