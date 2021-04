TROIS personnes auraient été abattues après qu’un tireur ait ouvert le feu sur un Long Island Stop & Shop dans l’après-midi du 20 avril.

Au moins une douzaine d’ambulances et de véhicules de police ont été rassemblés sur les lieux à Long Island, New York.

Un avertissement de tireur actif a été émis à West Hempstead dans le comté de Nassau, Long Island Crédit: news 12

Qui est le tireur actif dans un West Hempstead, Stop & Shop?

L’effusion de sang s’est déroulée vers 11 h 40, heure locale, dans un Stop & Shop situé au 50 Cherry Valley Ave, à West Hempstead, dans le comté de Nassau.

Le suspect aurait fui les lieux, potentiellement dans un bus, menant la police à la recherche du tireur, a rapporté NBC4.

Le média a confirmé qu’au moins trois personnes avaient été abattues, l’une des victimes étant soupçonnée d’être morte.

Suite à la nouvelle, le district scolaire de West Hempstead a tweeté que toutes les écoles étaient en «lock-out».

Trois personnes auraient été abattues Crédit: news 12

Les comtés de West Hempstead, Mineola et Valley Stream sont fermés après le tournage.

Les écoles Lynbrook et l’Université Adelphi sont également fermées.

Le témoin Liz Crew-Lee a déclaré à NBC: « Tout le monde semblait commencer à courir hors du magasin, paniqué et frénétique. »

Il a été supposé que la fusillade semble être une violence liée au lieu de travail, mais ces rapports n’ont pas été confirmés.

Des sources ont déclaré à New12 que le tireur serait un employé actuel ou ancien et que les victimes sont des employés, y compris un manager.

On pense qu’au moins une personne est morte

Que disent les responsables de la fusillade?

Le département de police du comté de Nassau a demandé à tous les habitants de la région de « rester à l’intérieur ».

« Il y a eu une situation de tir actif au West Hempstead Stop & Shop », a tweeté le département de police du comté de Nassau.

« Le #NassauCountyPD prospecte la région et les écoles voisines ont été invitées à verrouiller et sécuriser leurs bâtiments. Le sujet n’a pas encore été appréhendé et nous demandons aux résidents de la région de rester à l’intérieur »

La directrice du comté de Nassau, Laura Curran, a tweeté: « Il y a eu un incident de tireur actif au West Hempstead Stop & Shop.

Le Stop & Shop où le tournage aurait eu lieu Crédit: Google

«La police sillonne la zone et les écoles voisines ont été invitées à verrouiller et sécuriser leurs bâtiments.

Plus à venir…

