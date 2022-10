Qui est le suspect du meurtre d’Olivia, Thomas Cashman ?

Un HOMME a comparu devant le tribunal pour le meurtre d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans.

Thomas Cashman, 34 ans, aurait tué l’écolière de neuf ans, qui a été prise entre les feux d’une horrible fusillade à Liverpool le 22 août 2022.

Thomas Cashman a été accusé du meurtre d’Olivia Pratt-Korbel Crédit : Facebook

Qui est Thomas Cashman ?

Thomas Cashman, 34 ans, de West Derby à Liverpool est l’homme qui aurait assassiné Olivia Pratt-Korbel chez elle à Dovecot.

On ne sait pas grand-chose sur Cashman pour le moment.

Thomas Cashman a-t-il été arrêté pour le meurtre d’Olivia Pratt-Korbel ?

Thomas Cashman a été arrêté le jeudi 29 septembre 2022 par la police de Merseyside et interrogé par des détectives.

À la suite d’une enquête approfondie et complexe, la police de Merseyside et le Crown Prosecution Service ont confirmé que Thomas Cashman avait été accusé du meurtre d’Olivia.

Thomas Cashman a été accusé du meurtre d’Olivia, neuf ans Crédit : PA : Association de la presse

Il a également été inculpé de deux chefs de tentative de meurtre et de deux chefs de possession d’une arme à feu dans l’intention de mettre sa vie en danger.

Un deuxième homme, Paul Russell, 40 ans, de Snowberry Road, West Derby, a été accusé d’avoir aidé un délinquant – il doit comparaître devant le tribunal de la Couronne de Liverpool le 31 octobre.

Les deux hommes ont comparu devant le Liverpool Magistrates Court le lundi 3 octobre 2022.

Avant l’arrestation de Cashman, la police du Merseyside avait arrêté neuf autres hommes dans le cadre de l’enquête qui ont tous été libérés sous caution.

Le surintendant en chef Mark Kameen, a déclaré: «Notre travail se poursuit sérieusement.

“Au début de l’enquête, nous avons été fermes dans notre engagement à retrouver toutes les personnes impliquées dans cette affaire, y compris les personnes qui ont tenté de protéger des individus, et ceux qui ont fourni l’arme ou qui cachent les armes utilisées dans cet incident.

“Nous avons reçu une réponse et un soutien écrasants de la part du public depuis le meurtre tragique d’Olivia et je demanderais votre soutien continu afin que nous puissions tenir la promesse que nous avons faite à la famille d’Olivia et à la communauté locale de veiller à ce que les personnes impliquées soient traduites en justice.”

Qu’est-il arrivé à Olivia Pratt-Korbel ?

Le lundi 22 août 2022, Olivia Pratt-Korbel a été tuée par balle lorsqu’un homme armé s’est introduit de force chez elle à Dovecot, Liverpool.

Dans une tournure tragique des événements, Olivia n’était pas la cible prévue de la fusillade mais plutôt une victime innocente d’un crime commis avec une arme à feu.

Vers 22 heures le lundi 22 août 2022, deux hommes marchaient le long de Kingsheath Avenue en direction de Finch Lane – près de la maison familiale d’Olivia.

Les deux hommes ont été approchés par une personne seule, qui portait une doudoune noire, une cagoule noire à visière, un pantalon foncé et des gants noirs.

Répondant au bruit des coups de feu, la mère d’Olivia, Cheryl, a ouvert la porte de sa propriété pour voir ce qui se passait à l’extérieur.

Comme elle l’a fait, l’un des hommes qui fuyaient les coups de feu a remarqué la porte d’entrée ouverte et s’est dirigé vers celle-ci.

Malgré tous ses efforts pour essayer de fermer la porte d’entrée, l’homme s’est introduit de force dans la maison, suivi du tireur.

On pense qu’Olivia, neuf ans, se tenait derrière sa mère lorsque le tireur a de nouveau ouvert le feu, tirant une balle qui a touché Cheryl au poignet et Olivia à la poitrine.

Deux autres balles ont été tirées sur l’homme qui s’était introduit de force dans la maison, alors que le tireur continuait d’essayer d’entrer.

Quelques instants après la fuite du tireur, une Audi noire est arrivée à l’extérieur pour emmener l’homme blessé à l’hôpital.

Olivia et Cheryl ont été laissées dans l’embrasure de la porte, saignant de leurs blessures.

La mère et la fille ont été emmenées dans deux hôpitaux différents pour soigner leurs blessures.

Cependant, les blessures subies par Olivia ont été mortelles et ont tragiquement entraîné sa mort.