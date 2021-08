Qui est le suspect de Lisa Banes, Brian Boyd ?

UN SUSPECT a été arrêté pour l’accident avec délit de fuite qui a tué la célèbre actrice Lisa Banes.

La star de Gone Girl a été mortellement touchée par un scooter électrique dans l’Upper West Side de Manhattan plus tôt cette année.

Brian Boyd, 26 ans, a été arrêté près de deux mois après la mort tragique de Lisa Bane Crédit : AP

Qui est Brian Boyd ?

Brian Boyd, 26 ans, est un New-Yorkais qui habite au même coin que l’endroit où l’accident mortel s’est produit le 4 juin 2021.

Des témoins affirment que le conducteur du scooter a allumé un feu rouge à l’intersection de l’avenue Amsterdam et de la 64e rue ouest et s’est enfui après la collision.

Boyd a été appréhendé près de deux mois après l’attentat d’horreur à New York.

Brian Boyd a-t-il été arrêté pour la mort de Lisa Banes ?

Boyd a été reconnu sur une affiche recherchée par des policiers de patrouille qui l’ont ensuite arrêté, tard le 5 août 2021, a rapporté le New York Post.

Il a depuis été accusé d’avoir quitté les lieux d’un accident ayant entraîné la mort et de ne pas avoir cédé à un piéton dans un passage pour piétons.

La police n’a pas confirmé s’il avait un avocat pour commenter en son nom.

Plus de 243 personnes sont mortes dans des collisions routières dans la Grosse Pomme l’année dernière, ce qui en fait l’année la plus meurtrière jamais enregistrée depuis 2014.

La star de Gone Girl traversait la route sur Amsterdam Avenue lorsqu’elle a été mortellement touchée Crédit : Christopher Sadowski

Quand Lisa Banes est-elle morte ?

Lisa Banes est malheureusement décédée le 14 juin 2021 après avoir passé plus d’une semaine dans un état critique.

La tragique star de Broadway, âgée de 65 ans, a subi un traumatisme crânien lorsqu’elle a été heurtée par le scooter électrique alors qu’elle se rendait chez sa femme pour le dîner.

La diplômée de Julliard, qui incarnait l’amour plus ancien de Tom Cruise dans « Cocktail », venait de quitter son appartement situé sur Amsterdam Avenue lorsqu’elle a été « jetée d’un passage pour piétons ».

Son manager, David Williams, a déclaré dans un communiqué: « Nous avons le cœur brisé par le décès tragique et insensé de Lisa.

« C’était une femme de grand esprit, de gentillesse et de générosité et dévouée à son travail, que ce soit sur scène ou devant une caméra et encore plus à sa femme, sa famille et ses amis. Nous avons eu la chance de l’avoir dans nos vies. «

Lisa laisse dans le deuil son épouse Kathryn Kranhold, une journaliste établie, qu’elle a épousée lors d’une cérémonie intime à l’hôtel de ville il y a environ quatre ans.

Des stars, des amis célèbres et d’anciens collègues ont rendu hommage à la défunte actrice, qui est surtout connue pour avoir joué dans les films Cocktail, Pumpkin, Freedom Writers et A Cure for Wellness.