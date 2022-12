Qui est le suspect de l’attentat de Lockerbie Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi ?

Le ministère de la Justice a annoncé qu’Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi a été placé en détention aux États-Unis et devra faire face à des accusations pour son rôle présumé dans l’attentat de Lockerbie en 1988.

Mas’ud était un agent de longue date des services de renseignement libyens, notamment en tant qu’expert dans la construction d’engins explosifs d’environ 1973 à 2011, selon le ministère de la Justice. Au cours de l’hiver 1988, un responsable des services de renseignement libyens lui a ordonné de se rendre à Malte avec une bombe déguisée dans une valise qui exploserait plus tard à bord du vol Pan Am 103, tuant un total de 270 personnes.

Selon le ministère de la Justice, Mas’ud a réglé une minuterie pour que la bombe explose à bord du vol le lendemain et l’a transportée à l’aéroport, où il l’a remise à un co-conspirateur qui a placé la bombe sur un tapis roulant lié pour l’avion.

Seul l’ancien officier du renseignement libyen Abdelbaset al-Megrahi a été reconnu coupable de l’attentat à la bombe à ce jour, accusé de son rôle dans l’attaque de 2001. Il n’a pas fait appel de sa condamnation par la suite, mais a été libéré de prison en 2009 après qu’il a été déterminé qu’il était en phase terminale. malade du cancer. Il est mort en 2012 en Libye, maintenant son innocence tout au long de sa vie.

LOCKERBIE ATTENTAT SUSPECT EN GARDE

Mais une percée dans l’enquête en 2017 a conduit les enquêteurs à Mas’ud, qui, dans un entretien avec les forces de l’ordre libyennes à la suite de l’effondrement du régime du dirigeant du pays, le colonel Mouammar Kadhafi, a admis avoir construit la bombe lors de l’attaque de la Pan Am.

Les responsables américains disent que Mas’ud a admis lors de l’entretien que l’attaque avait été ordonnée par les services de renseignement libyens et que lui et d’autres qui ont participé ont été personnellement remerciés par Kadhafi pour leur rôle.

Le ministère de la Justice a annoncé à nouveau des accusations contre Mas’ud en 2020 à l’occasion du 32e anniversaire de l’attentat.

“Enfin, cet homme responsable du meurtre d’Américains et de bien d’autres sera traduit en justice pour ses crimes”, a déclaré William Barr, le procureur général de l’époque, lors de l’annonce des accusations.

LE DOJ PRÈS DES ACCUSATIONS CONTRE LE BOMBMAKER LIBYEN EN 1988 LOCKERBIE ATTAQUE

Le vol Pan Am 103 était en route de Londres à New York lorsqu’il a explosé au-dessus de Lockerbie, en Écosse, le 21 décembre 1988, tuant les 259 personnes dans l’avion et 11 personnes au sol lors de l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol britannique. Plus de 100 des victimes de l’attaque étaient des Américains.

Mas’ud deviendra le premier suspect à être jugé pour l’attaque sur le sol américain.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

“Il devrait faire sa première comparution devant le tribunal de district américain du district de Columbia. Des détails supplémentaires, y compris des informations concernant l’accès du public à la comparution initiale, seront communiqués”, a déclaré un porte-parole du DOJ à Fox News.