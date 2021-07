Qui est le suspect de la tuerie de Little Wolf River dans le Wisconsin ?

Une enquête est en cours pour un suspect de tir à Little Wolf River.

Un groupe de personnes effectuait un voyage en tube lorsque la fusillade s’est produite.

Le 25 juillet 2021, des agents ont été appelés sur les lieux à Little Wolf River, dans le Wisconsin, vers 12 h 40 CT

Que s’est-il passé à Little Wolf River ?

Dans une interview accordée à Action 2 News le même jour, le shérif du comté de Waupaca, Timothy Wilz, a raconté l’incident.

La fusillade s’est produite après qu’une bagarre a éclaté entre un groupe de personnes lors d’un voyage en tube.

Une douzaine d’agents ont répondu sur le site en quelques minutes.

La victime a été transportée par avion à l’hôpital pour une blessure par balle à la tête.

Les autorités n’ont pas divulgué le nom, l’âge ou l’état de la victime, mais ont révélé que la blessure ne mettait pas sa vie en danger.

Qui est le suspect de la tuerie de Little Wolf River ?

Le shérif Wilz a déclaré que le suspect s’était enfui des lieux et aurait été récupéré dans un véhicule.

Les autorités n’ont pas divulgué le nom du suspect, bien qu’il soit connu.

Ils ont révélé que le suspect pourrait se trouver dans la région de Green Bay.

Les agents ont ajouté qu’aucune arrestation n’avait été effectuée et que le crime n’était pas traité comme un homicide.

Qu’a dit un témoin ?

Serene Pacheco a été témoin de l’incident et a parlé à Action 2 News le soir du crime.

« Mon mari, mes enfants et moi avons décidé de descendre la rivière Wolf ce matin », a déclaré Pacheco.

«Nous avons entendu des sirènes retentir et peu importe, je n’y ai rien pensé parce que nous sommes près de l’autoroute et j’ai pensé que c’était un accident ou autre chose.

« J’ai pensé à (un) accident ou quelque chose comme ça parce que des accidents se produisent, c’est le week-end, les gens boivent, mais ensuite nous avons découvert que c’était une fusillade, que quelqu’un avait reçu une balle dans la tête. »

Elle a poursuivi: « » Tout d’un coup, ils ont dit que nous devions évacuer immédiatement, alors nous avons ramené nos enfants là où nous nous sommes garés et à ce moment-là, ils avaient des bus bloquant les entrées et les sorties, comme ne permettant à personne de partir parce qu’ils cherchaient ce qui s’est passé.

Elle a ajouté qu’elle était réticente à parler de l’incident à ses enfants âgés de 7 à 14 ans.

«Nous ne voulions pas leur dire ce qui se passait, ne voulions pas instiller la peur, mais leur avons dit, comme hé, c’est comme quand vous êtes à l’école et que vous faites des entraînements et que la police entre pour s’assurer que tout le monde est en sécurité. C’est un peu ce que nous avons fait et sommes restés près du camion pendant environ une heure.