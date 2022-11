RON Johnson est connu pour sa carrière politique et est sénateur du Wisconsin depuis 2010.

Il brigue désormais un troisième mandat lors des élections de 2022 qui se tiendront le 8 novembre.

Ron Johnson est un sénateur républicain 1 crédit

Qui est le sénateur Ron Johnson ?

Né le 8 avril 1955, Ron Johnson est connu comme un comptable, homme d’affaires et homme politique américain.

Il a été élu pour la première fois au Sénat américain en 2010 après avoir battu Russ Feingold, et a été réélu en 2016.

Avant sa carrière politique, il a obtenu un diplôme BSB-Comptabilité de l’Université du Minnesota et a travaillé comme comptable chez Jostens.

En 1979, Johnson a ensuite lancé PACUR, une entreprise de fabrication de plastique à Oshkosh, Wisconsin.

En plus d’être sénateur, Johnson siège également aux comités du budget, des relations étrangères et du commerce, des sciences et des transports.

En janvier 2022, Johnson a fait la une des journaux après avoir fait une déclaration disant que ce n’est pas la responsabilité de la société de prendre soin des enfants des autres.

Plus tard, il a défendu ses remarques à FOX6 News en disant: “Bien sûr, je pense que la société devrait aider les gens qui ne peuvent pas s’aider eux-mêmes.

“… Je ne pense pas que ce soit controversé, alors que je pense que les parents devraient être principalement responsables de l’éducation de leurs enfants. Je ne pense pas que cela devrait être controversé alors que nous avons une dette de 29 billions de dollars que j’ai une inquiétude à propos d’un autre programme du gouvernement fédéral qui hypothèque davantage l’avenir de nos enfants alors que nous envisageons une inflation de 7 % en ce moment. »

Ses remarques concernaient le plan Build Back Better de Joe Biden, qui permettrait aux familles d’économiser des milliers de dollars en frais de garde d’enfants et de préscolaire.

Contre qui Ron Johnson se présente-t-il ?

Johnson affronte le candidat démocrate Mandela Barnes lors des élections générales du 8 novembre.

Les démocrates ont critiqué Johnson pour avoir projeté des théories du complot sur Covid-19 et remis en question l’intégrité des élections de 2020.

Johnson est le principal théoricien du complot du Sénat, ayant projeté un certain nombre d’accusations, notamment son affirmation selon laquelle la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a voté pour destituer l’ancien président Donald Trump pour son rôle dans les émeutes du 6 janvier, affirmant que Pelosi dissimulait sa culpabilité. Il n’y a aucune preuve pour étayer son affirmation.

Il avait également faussement dit aux participants à un rassemblement que le rince-bouche pouvait potentiellement combattre le Covid-19, n’avait vu aucune preuve d’émeutiers armés lors de l’insurrection du 6 janvier et, parlant du vaccin contre le Covid-19, il a déclaré : “Pourquoi avons-nous supposé que le corps système immunitaire naturel n’est-il pas la merveille qu’il est en réalité ?

“Pourquoi pensons-nous que nous pouvons créer quelque chose de mieux que Dieu en termes de lutte contre la maladie?”

La campagne de Barnes s’est concentrée principalement sur les questions économiques et a appelé le Sénat à mettre fin à l’obstruction systématique, à codifier Roe v. Wade dans la loi et à adopter la loi sur l’égalité pour promulguer des protections pour les personnes transgenres.

Il a fait valoir que Johnson “ne peut pas faire confiance” au milieu de ses affirmations selon lesquelles les élections de 2020 ont été volées.

Johnson a accusé Barnes d’avoir “un record de vouloir définancer la police”, lors de leur premier débat, mais Barnes a défié son adversaire, disant à MSNBC : “Je ne recevrai pas de cours sur le crime de la part de quelqu’un qui a soutenu une insurrection violente qui a laissé 140 officiers blessée.”

Avant son deuxième débat contre Johnson, Barnes a déclaré lors d’une conférence de presse: “Nous devrions tous nous rappeler que Ron Johnson est prêt à sacrifier toute notre démocratie à son propre avantage.”

Ron Johnson brigue un troisième mandat Crédit : Getty Images – Getty

Ron Johnson est-il marié ?

Depuis 1977, Johnson est marié à Jane Johnson.

Malgré un mari très en vue, peu d’informations sont disponibles sur Jane car elle a tendance à rester à l’écart des projecteurs.

Cependant, elle fait souvent des apparitions sur sa page Instagram, où il compte plus de 23 000 abonnés.

Depuis qu’ils se sont mariés, Johnson et sa femme ont accueilli trois enfants et sont maintenant grands-parents de quatre petits-enfants.

En raison de la carrière réussie de Johnson en dehors de la politique, il a pu accumuler une valeur nette importante par rapport aux autres à son poste.

En juin 2022, il avait une valeur nette estimée à 24,4 millions de dollars, avec un salaire de base annuel de 174 000 dollars, selon Ballotpedia.

On dit que la majorité de sa valeur provient de son entreprise de fabrication de plastiques.