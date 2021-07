Qui est le sénateur Patrick Leahy et quelle est sa valeur nette ?

PATRICK Leahy était le sénateur démocrate qui a présidé le deuxième procès en destitution de Donald Trump.

Le 27 juillet 2021, Leahy et ses collègues chefs de file des dépenses du Sénat ont conclu un accord de plus de 2 milliards de dollars pour remplir les budgets de la police du Capitole et de la Garde nationale à la suite de l’insurrection du Capitole.

Patrick Leahy Crédit : Getty

Qui est Patrick Léahy ?

Né le 31 mars 1940, Patrick Leahy est un homme politique américain actuellement président pro tempore du Sénat des États-Unis, un rôle constitutionnel confié au législateur le plus ancien du parti majoritaire.

En tant que président pro tempore du Sénat américain, Leahy est troisième dans la succession présidentielle, après le vice-président et le président de la Chambre.

Le président pro tempore agit comme président du Sénat en cas d’absence du vice-président.

Leahy est également sénatrice américaine du Vermont en tant que membre du parti démocrate.

Patrick Leahy est un sénateur démocrate du Vermont Crédit : AP

L’homme politique de 80 ans est le membre le plus ancien du Sénat, étant le seul sénateur en exercice à avoir servi pendant la présidence de Gerald Ford et l’un des deux à avoir servi pendant le mandat de Jimmy Carter.

Leahy est une fan de longue date de Batman qui est apparue dans de nombreux films de croisés capés, dont The Dark Knight avec Heath Ledger.

Quelle est la valeur nette de Patrick Leahy ?

Leahy vaut 129 000 $ selon Ballotpedia.

Leahy a été le premier candidat démocrate à remporter une élection au Sénat américain dans le Vermont.

Il a passé 46 ans dans ce rôle et son mandat prendra fin en 2023.

Le sénateur Patrick Leahy (D-VT) pose une question lors d’une audience du comité judiciaire dans l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen le 16 juin 2020 à Washington, DC Crédit : Getty

Avant de faire ses débuts en politique, Leahy a obtenu son JD à l’Université de Georgetown et a été admis au barreau du Vermont.

Il a pratiqué le droit et a été procureur du comté de Chittenden pendant huit ans avant d’être élu au Sénat américain.

Qui est la femme de Patrick Leahy, Marcelle Pomerleau ?

Marcelle Pomerleau est la fille d’immigrants canadiens-français qui ont déménagé au Vermont en provenance du Québec.

Pomerleau est infirmière et siège au conseil d’administration de la fondation Prevent Cancer.

Elle a épousé Leahy en 1962 et a trois enfants ensemble, Mark, Alicia et Kevin.

En 2003, Pomerleau a reçu un diagnostic de mélanome, mais a été traité avec succès.