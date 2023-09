Qui est le sénateur du New Jersey Bob Menendez ?

TRENTON, New Jersey –

La défense du sénateur Bob Menendez contre les nouvelles accusations fédérales de corruption portées contre lui, son épouse et ses associés a révélé vendredi qu’il adoptait la même position de défi qu’il avait adoptée lorsqu’il faisait face à des accusations fédérales il y a près de dix ans.

Sénateur pendant trois mandats qui a exercé des fonctions à tous les niveaux dans le paysage politique difficile du New Jersey, Menendez s’est engagé à lutter contre la dernière série d’accusations et a remis en question la véracité de l’acte d’accusation.

Dans presque le même langage qu’il a utilisé en 2017 après l’annulation d’un procès pour corruption fédérale, il a présenté vendredi l’acte d’accusation en termes politiques et s’est engagé à poursuivre son travail au Sénat.

« Pendant des années, des forces en coulisses ont tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix et de creuser ma tombe politique », a déclaré Menendez dans un communiqué. C’était un écho de six ans plus tôt, lorsqu’il s’adressait à « ceux qui creusaient ma tombe politique » et leur disait qu’il n’oublierait pas qui ils étaient.

C’est un signe, disent ceux qui connaissent Menendez, qu’il n’ira nulle part sans se battre, pour l’instant.

« Le sénateur Menendez va devoir décider de ce qui est le mieux pour lui et sa famille. C’est un combattant. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi dur que lui », a déclaré Steve Sweeney, l’ancien président démocrate du Sénat, dans un communiqué. entretien téléphonique. « Nous pourrions tous dire : « Partez ». Ce n’est pas notre décision, et il ne serait pas juste de dire à quelqu’un de partir s’il estime qu’il n’a rien fait de mal. »

Menendez, 69 ans, a survécu politiquement pendant près de cinq décennies.

Fils d’immigrés cubains et avocat de formation, il a été membre du conseil scolaire d’Union City, dans le New Jersey, à l’âge de 20 ans – avant d’obtenir son diplôme de droit – et est devenu maire de la ville, où il est toujours a des racines profondes.

Sa propre biographie vante le fait qu’il voulait lutter contre la corruption au début de sa carrière politique, témoignant contre les responsables d’Union City et se bâtissant une réputation de dur à cuire. De là, il a été élu à l’Assemblée de l’État, puis au Sénat de l’État avant de se diriger vers la Chambre des représentants des États-Unis.

Menendez a été nommé sénateur américain en 2006 lorsque le siège s’est ouvert après que le président sortant Jon Corzine soit devenu gouverneur. Il a été élu sans équivoque en 2006, puis de nouveau en 2012 et 2018. Il a été président de l’influente commission sénatoriale des relations étrangères à partir de 2013, mais a perdu ce poste après l’acte d’accusation précédent. Il a retrouvé son poste après que les procureurs fédéraux n’ont pas renouvelé les accusations dans cette affaire, qui s’est soldée par une annulation du procès.

Le concours de 2018 était remarquable car il s’est déroulé juste après l’annulation du procès de 2017 et le Parti républicain avait investi des millions pour le vaincre. Il a pris le dessus et n’a pas fait allusion à une retraite.

« Les gens ont constamment sous-estimé Bob Menendez tout au long de sa carrière et ont presque toujours été surpris à la fin lorsqu’il sort victorieux », a déclaré Benjamin Dworkin, directeur de l’Institut Rowan pour les politiques publiques et la citoyenneté.

Menendez, dont l’épouse Nadine a également été inculpée dans l’acte d’accusation de vendredi, s’est mariée en 2020. Le couple a commencé à se fréquenter en 2018 et s’est fiancé en 2019 après s’être rencontré dans un IHOP à Union City, un repaire fréquent de Menendez.

Il a deux enfants issus d’une relation antérieure, sa fille Alicia Menendez, présentatrice de journaux télévisés et auteur, et son fils Rob Menendez, élu au Congrès l’année dernière. Dans un communiqué, Rob Menendez s’est tenu aux côtés de son père, affirmant qu’il croyait en « l’intégrité et les valeurs » de son père.

Au Congrès, Menendez a été un ardent défenseur de la refonte du système d’immigration, de la garantie du droit à l’avortement et du soutien aux politiques clés de l’administration Biden, comme la loi de 2021 sur la réduction de l’inflation.

Sa politique de gauche en fait un bon candidat pour le New Jersey, qui compte plus d’un million de démocrates inscrits de plus que de républicains, a déclaré l’ancienne chef de la majorité au Sénat, Loretta Weinberg, et constitue un facteur important de sa pérennité. De plus, il est dans la vie publique depuis des décennies, les gens le connaissent et le soutiennent, a-t-elle déclaré.

Mais elle semblait prudente quant à ses perspectives politiques.

« Je pense que cela semble très sérieux. Je pense que des décisions sérieuses vont être prises. Je pense qu’il est nécessaire que des décisions sérieuses soient prises sur la manière dont le parti va gérer tout cela », a-t-elle déclaré.

Les messages sollicitant des commentaires du gouverneur et des porte-parole du parti n’ont pas été immédiatement renvoyés vendredi.

La première fois que Menendez a été inculpé, les autorités ont déclaré qu’il avait utilisé son influence politique pour aider un ophtalmologiste de Floride qui lui avait offert de somptueux cadeaux et contribué à sa campagne.

Il a été accusé d’avoir fait pression sur les autorités pour résoudre un différend sur la facturation de Medicare en faveur de son ami le Dr Salomon Melgen, d’avoir obtenu des visas pour les petites amies du médecin et d’avoir contribué à protéger un contrat selon lequel le médecin devait fournir du matériel de contrôle portuaire à la République dominicaine. Il a alors déclaré son innocence et n’a plus été inculpé après l’impasse du jury en 2017.

La nouvelle série d’accusations dévoilée vendredi allègue que Menendez a pris des mesures répétées en faveur de l’Égypte malgré les inquiétudes du gouvernement américain concernant le bilan du pays en matière de droits de l’homme, notamment en écrivant une lettre fantôme à ses collègues sénateurs les encourageant à lever le gel de 300 millions de dollars d’aide à l’Égypte. ainsi que la transmission d’informations non publiques aux responsables égyptiens sur des questions militaires, indique l’acte d’accusation.

Il est également accusé d’avoir tenté de faire dérailler l’affaire pénale contre l’un des hommes d’affaires qui préconisaient la nomination de Philip R. Sellinger au poste de procureur américain pour le New Jersey. Menendez pensait pouvoir influencer Sellinger, ont déclaré les procureurs, et a également tenté d’utiliser sa position de pouvoir pour s’immiscer dans une enquête distincte menée par le bureau du procureur général du New Jersey.