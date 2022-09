Les aides, conseillers et courtisans royaux qui travaillent au palais de Buckingham, à Clarence House et à Balmoral ont été appelés après la mort de la reine Elizabeth II.

À la suite du décès de Sa Majesté, son secrétaire privé, Sir Edward Young, assistera désormais le roi Charles.

Qui est Sir Edward Young ?

Sir Edward Young était le secrétaire privé de la reine – et maintenant secrétaire privé du roi Charles.

Sir Edward Young a travaillé pour Sa Majesté pendant plus de 18 ans – jusqu’à sa mort le 8 septembre 2022.

Né le 24 octobre 196, Sir Edward Young a fait ses études comme pensionnaire à la Reading School dans le Berkshire.

Avant de devenir conseiller de la famille royale, Sir Edward Young a travaillé pour le côté international de la Barclays Bank entre 1985 et 1997.

Sir Edward Young était le secrétaire privé de la reine Crédit : AP : Associated Press

Il a occupé divers postes de direction, notamment en tant que spécialiste du financement du commerce international et en tant que responsable du programme de devises européennes de la Corporate Bank.

En 1997, il a rejoint le siège social de Barclays pour devenir directeur adjoint des relations publiques d’entreprise de la banque.

Après avoir quitté son poste de directeur adjoint des relations publiques d’entreprise de la banque, Sir Edward Young est devenu le conseiller du chancelier fantôme de l’Échiquier, Michael Portillo en 1999.

Il devient ensuite le conseiller du chef de l’opposition, William Hague.

En 2001, il a été nommé responsable des communications chez Granada plc, travaillant principalement sur la fusion avec Carlton Communications qui a formé ITV PLC en 2004.

C’est également en 2004 que Sir Edward Young a commencé comme secrétaire privé adjoint de la reine – il a ensuite été promu secrétaire privé adjoint en septembre 2007.

Après une décennie à travailler comme secrétaire privé adjoint de Sa Majesté, Sir Edward Young a été promu secrétaire privé en 2017 – après que Christopher Geidt a pris sa retraite.

Quand Sir Edward Young est-il devenu secrétaire privé du roi Charles ?

Après la mort de la reine, Sir Edward Young guidera désormais le roi Charles sur les questions d’État et les questions constitutionnelles.

Il travaillera également en étroite collaboration avec le gouvernement à l’approche des funérailles nationales du Queens et au-delà pour assurer le bon fonctionnement de la monarchie.

Quel est le rôle d’une secrétaire particulière ?

En tant que secrétaire privé du souverain, il est le membre opérationnel principal des maisons royales du Royaume-Uni et est chargé de soutenir le roi dans ses fonctions de chef de l’État.

Le secrétaire particulier assure également la liaison avec les forces armées, l’Église et les nombreuses organisations dont Sa Majesté est la patronne.

Young est également gardien des archives royales et administrateur du Royal Collection Trust et exerce un contrôle direct sur le bureau de presse, le bureau du directeur de la liaison de sécurité, les bureaux de recherche, de correspondance, des anniversaires et des archives.