Qui est le secrétaire à la Défense Ben Wallace ?

Le secrétaire à la DÉFENSE, Ben Wallace, a récemment révélé qu’un avion de chasse russe “lâchait un missile” près d’un avion britannique au-dessus de la mer Noire.

Le ministre a informé la Chambre des communes des développements les plus récents concernant le conflit ukrainien, déclarant que l’incident d’avion s’est produit le jeudi 29 septembre 2022.

Défenseur Ben Wallace Crédit : AP

Il a dit que cela s’était passé au-dessus de “l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire”, ajoutant qu’un avion “non armé RAF RC-135 Rivet Joint” avait “interagi avec” par deux SU-27 russes.

L’un de ces SU-27 “a lâché un missile à proximité du RAF Rivet Joint au-delà de la portée visuelle”, a ajouté M. Wallace.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le ministre, y compris les fonctions du secrétaire à la Défense.

Qui est Ben Wallace ?

Le ministre conservateur Ben Wallace est secrétaire d’État à la Défense depuis le 24 juillet 2019.

Il était auparavant le plus ancien ministre d’État britannique chargé de la sécurité et de la criminalité économique de 2016 à 2019.

Il est allé à l’école publique Millfield dans le Somerset puis est allé à l’école militaire.

Que fait le secrétaire à la Défense ?

Le secrétaire d’État à la Défense est responsable des affaires du département gouvernemental.

Comme indiqué sur le site Web du gouvernement, certaines de leurs responsabilités comprennent :

Opérations stratégiques et stratégie opérationnelle

Planification de la défense, programme et allocation des ressources

Partenariats internationaux stratégiques entre les États-Unis, la France, l’Allemagne, l’Arabie saoudite et le Golfe, l’OTAN

Opérations, politique et organisations nucléaires

Communication stratégique

Plus récemment, M. Wallace a informé les Communes des derniers incidents de la guerre en Ukraine, détaillant le lancement d’un missile au-dessus de la mer Noire, lors d’une réunion le 20 octobre.

Au cours de l’exposé, il a déclaré: «Je voudrais également partager avec la Chambre les détails d’un incident récent survenu dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire.

“Le 29 septembre, un RAF RC-135 Rivet Joint non armé, un avion de type civil en patrouille de routine au-dessus de la mer Noire, a été interagi avec deux avions de combat SU-27 armés russes.

“Il n’est pas inhabituel que des avions soient filés et ce jour n’était pas différent. Au cours de cette interaction, cependant, il s’est avéré que l’un des avions SU-27 a largué un missile à proximité du RAF Rivet Joint au-delà de la portée visuelle.

“La durée totale de l’interaction entre l’avion russe et le Rivet Joint a été d’environ 90 minutes. La patrouille est terminée et l’avion est retourné à la base.

M. Wallace a poursuivi en notant que la Russie a imputé le lancement du missile à un “dysfonctionnement technique”.

En 2021, il a fulminé que c’était “b **** cks” que l’amoureux des animaux britannique Pen Farthing et son personnel afghan se soient vu refuser l’évacuation de Kaboul.

Le ministre ébranlé a riposté à l’ancien Royal Marine – qui veut également que ses animaux soient transportés par avion – et a fait rage: “Nous devons donner la priorité aux personnes et non aux animaux de compagnie.”

Pen Farthing a affrété un avion privé après que Boris Johnson a accordé à ses 69 visas d’employés le droit de venir au Royaume-Uni.

Il propose d’en emmener d’autres bloqués à l’aéroport et prévoit de stocker ses bestioles en soute.

Mais il a affirmé qu’il avait depuis été “coupé” par le gouvernement britannique et qu’il était maintenant retranché “en territoire tenu par l’ennemi”.

S’exprimant sur un GMB fougueux de Kaboul, le propriétaire du sanctuaire pour animaux a déclaré: “Nous ne demandons rien, nous n’allons pas prendre la place des gens – nous allons en fait mettre plus de gens que nous n’en avons sur le vol pour les sortir de cette situation désespérée.”

Tenant son chien Ewok devant la caméra, il a ajouté : “Il va dans la soute. Les gens ne vont pas dans la soute.

“Donc, si je ne prends pas ces animaux, ce vol décollera avec une soute vide et je devrai endormir tous ces animaux.

Ben Wallace est-il marié ?

Il a épousé Liza Cooke en 2001, elle a travaillé comme assistante parlementaire à temps partiel dans son bureau jusqu’au 30 avril 2019.

Ils se sont rencontrés alors qu’elle était chercheuse au Parlement écossais et que Wallace était MSP.

Ils vivent dans le Lancashire et à Londres.

Ils ont trois enfants.