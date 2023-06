Qui est le roi de Thaïlande et milliardaire Maha Vajiralongkorn ?

Le ROI de Thaïlande Maha Vajiralongkorn est assis sur le trône aux côtés de son épouse Sa Majesté la Reine Suthida.

Le roi et la reine se sont rendus à Phuket le 11 juin pour leur première visite royale officielle.

Le roi Maha Vajiralongkorn et son épouse, la reine Suthida Tidjai Crédit : AFP-Getty

Qui est le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn ?

Maha Vajiralongkorn est né le 28 juillet 1952, fils unique du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit.

En 1972, à l’âge de 20 ans, Vajiralongkorn est couronné prince par son père.

Il a servi comme officier de carrière dans l’armée royale thaïlandaise et a été officier d’état-major à la direction du renseignement de l’armée.

Roi Maha Vajiralongkorn Crédit : AFP

Sineenat Wongvajirapakdi, la maîtresse du roi Vajiralongkorn Crédit : AFP

Il s’est entraîné pendant des périodes avec les forces armées américaines, britanniques et australiennes, a étudié la guerre non conventionnelle et la navigation avancée.

La mort de son père en octobre 2016, a monté Vajiralongkorn sur le trône de Thaïlande, jusqu’à ce qu’il soit officiellement couronné le 4 mai 2019.

Combien de femmes Vajiralongkorn a-t-il eu ?

Vajiralongkorn a eu quatre épouses au cours de sa vie.

Le 3 janvier 1977, il épousa la princesse Soamsawali Kitiyakara, une cousine germaine du côté de sa mère.

Le couple a eu une fille ensemble, la princesse Bajrakitiyabha, née en 1978.

Les deux ont divorcé en juillet 1993.

Au cours de son mariage avec la princesse Kitiyakara, il a été impliqué dans une relation avec Yuvadhida Polpraserth.

Vajiralongkorn et Polpraserth ont eu cinq enfants ensemble, quatre fils et une fille.

Le couple s’est marié en février 1994.

Cependant, deux ans plus tard, la relation a touché le fond après que Polpraserth a décampé en Grande-Bretagne avec tous ses enfants, alors que Vajiralongkorn l’accusait d’avoir commis l’adultère avec Anand Rotsamkhan, 60 ans.

Maha Vajiralongkorn a été officiellement couronné roi de Thaïlande en mai 2019 Crédit : Reuters

Vajiralongkorn a eu quatre épouses tout au long de sa vie Crédit : CHALINEE THIRASUPA

Le roi a nommé Sineenat Wongvajirapakdi comme son épouse royale en 2019 Crédit : AP : Associated Press

Le couple s’est officiellement séparé en 2007, après que Polpraserth et ses fils se sont enfuis aux États-Unis et ont été dépouillés de leurs passeports diplomatiques et de leurs titres royaux.

Leur fille a été élevée au rang de princesse par son père.

En février 2001, Vajiralongkorn s’est marié une troisième fois avec Srirasmi Suwadee.

Elle a donné naissance à son fils le prince Dipangkorn Rasmijoti en avril 2005.

En novembre 2014, Vajiralongkorn a envoyé une lettre au ministère de l’Intérieur demandant que la famille de la princesse Suwadee soit dépouillée du nom royal, Akharaphongpreecha, qui lui a été décerné.

La raison était due aux allégations de corruption contre sept de ses proches.

Suwadee a été officiellement déchue de ses titres royaux et a divorcé de Vajiralongkorn en décembre 2014.

En mai 2019, Vajiralongkorn a épousé Suthida Tidjai, avec qui il est toujours marié jusqu’à aujourd’hui.

Qui est sa femme, la reine Suthida Tidjai ?

Suthida Tidjai, 42 ans, est la reine consort de Thaïlande en tant que quatrième épouse du roi Vajiralongkorn.

Avant leur mariage, elle était hôtesse de l’air.

Combien d’enfants at-il?

Le roi Vajiralongkorn a sept enfants avec quatre femmes différentes.

Photographies de Wongvajirapakdi lors de la cérémonie Crédit : AP : Associated Press

Le roi Vajialongkorn a servi comme officier de carrière dans l’armée royale thaïlandaise Crédit : Reuters

Qui est sa maîtresse Sineenat Wongvajirapakdi et quelles photos ont été fuite?

En août 2019, le roi Vajiralongkorn a fait de sa petite amie Sineenat Wongvajirapakdi, 34 ans, son épouse royale.

Le roi a utilisé de l’eau de cérémonie pour oindre Wongvajirapakdi pendant qu’elle était allongée à ses pieds.

C’était la première fois dans l’histoire moderne du pays qu’un monarque admettait publiquement avoir plus d’un partenaire.

Wongvajirapakdi, qui est l’ancien garde du corps du roi, a reçu le titre de « chao khun phra » signifiant « époux noble royal » lors de la cérémonie qui a marqué son anniversaire.

Le 22 décembre 2020, plus de 1 400 photos nues explicites de Wongvajirapakdi ont été divulguées et envoyées à des militants anti-monarchie dans le but de « saboter » l’épouse royale.

Beaucoup de photos impliquent Wongvajirapakdi nu ou semi-nu.

La fuite des photos « très explicites » de Wongvajirapakdi serait liée à une âpre rivalité entre la maîtresse du roi et sa femme, Tidjai.

Plus de 1 400 photos nues explicites de Wongvajirapakdi ont été divulguées en décembre 2020 Crédit : Reuters

Les photos – qui auraient été prises par Wongvajirapakdi elle-même – ont été envoyées au journaliste britannique Andrew MacGregor Marshall, qui a écrit des articles critiques sur la monarchie thaïlandaise, a rapporté le Times.

« Les photos proviennent clairement des téléphones personnels de Koi », a-t-il écrit dans un post sur Facebook.

« La plupart des images sont des photographies qu’elle a prises d’elle-même, et des dizaines d’entre elles sont très explicites. Il semble probable qu’elle ait pris ces photographies explicites d’elle-même pour les envoyer à Vajiralongkorn.

Les 1 443 clichés ont été pris entre 2012 et 2014 et comprennent des clichés révélateurs de Koi topless et en tenue de nuit étriquée.

Les photos ont également été envoyées à l’universitaire thaïlandais Pavin Chachavalpongpun, qui vit au Japon et qui fait face à des poursuites pénales en Thaïlande pour ses critiques de la monarchie.

Les photographies ont été prises entre 2012 et 2014 et comprennent des clichés révélateurs de Wongvajirapakdi seins nus et en vêtements de nuit étriqués. Crédit : AP : Associated Press

Les photos ont été livrées avec une fausse adresse de retour et une lettre affirmant qu’elles avaient été obtenues par des « hackers thaïlandais pro-démocratie ».

« Cependant, c’est presque certainement faux », a ajouté Marshall.

« Le retour de Koi a été violemment opposé par les factions du palais soutenant la reine Suthida et la princesse Bajrakitiyabha et il est fort probable que les images de Koi aient été divulguées dans le but de saboter son retour en tant qu’épouse de Vajiralongkorn. »