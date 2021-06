ABC Network a choisi David Spade comme nouvel hôte de Bachelor in Paradise.

La nouvelle saison de Bachelor in Paradise débutera le 16 août 2021.

Qui est le remplaçant de l’animateur de Bachelor in Paradise Chris Harrison, David Spade?

David Spade, 56 ans, est un acteur, comédien et animateur de télévision américain.

Il a été membre de la distribution de Saturday Night Live dans les années 1990 et a joué dans divers films hollywoodiens tels que Black Sheep, Joe Dirt et Grown Ups, parties un et deux.

L’acteur a auparavant exprimé Ranger Frank dans The Razmoket Movie et Kuzco dans le film d’animation The Emperor’s New Groove.

Spade a été officiellement nommé hôte de Bachelor in Paradise remplacement le 2 juin 2021, selon Sixième page.

L’animateur de longue date Chris Harrison a quitté la franchise en février après avoir été critiqué pour avoir défendu des propos racistes.

Qu’a dit David Spade à propos de la franchise Bachelor ?

Spade est un fan de longue date de la franchise Bachelor et compte une armée d’adeptes des médias sociaux qui attendent ses commentaires sur les épisodes.

Le 6 février 2019, il a tweeté: « Les histoires de célibataire Instagram sont opérationnelles si cela vous intéresse. »

Les histoires de célibataire sur Instagram sont opérationnelles si cela vous intéresse. – David Spade (@DavidSpade) 26 février 2019

Plusieurs fans ont répondu à Spade, avec un écrit : « Enfin quelque chose à vivre pour aujourd’hui omg merci »

Un autre a ajouté : « enfin après 2 semaines de dark avec des rediffusions… »

