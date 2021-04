SIR Keir Starmer a été laissé le visage rouge cet après-midi après avoir été expulsé d’un alcool de Bath par un propriétaire furieux qui lui a dit: « Sortez de mon pub! »

L’échange embarrassant avec Rod Humphris a été filmé par des journalistes qui suivaient le dirigeant travailliste lors d’un défilé de campagne dans le centre-ville.

Le dirigeant travailliste a été expulsé du corbeau par le propriétaire Rod Humphris Crédit: PA

Qui est le propriétaire de pub Rod Humphris?

Rod Humphris est le propriétaire du pub Raven qui a expulsé Sir Keir Starmer lors d’une altercation cet après-midi.

L’homme de 54 ans est également un auteur de fiction policière, qui a créé la série Simon Ellice.

Avec un goût pour les voyages, un amour des animaux et une carrière mouvementée dans plusieurs secteurs, Humphris a plus que suffisamment d’expérience de vie pour gérer les parieurs tapageurs.

Il a grandi avec ses parents et sa sœur dans le West Country et a ensuite poursuivi sa passion pour la poterie dans les Cotswolds.

Il a épousé pour la première fois une femme jamaïcaine qu’il a rencontrée lors d’un voyage de travail dans le pays alors qu’il équipait des yachts de location.

En 2004, il a acheté le pub The Raven avec sa deuxième femme, Sarah, et sa meilleure amie.

Humphris est également un auteur de fiction policière qui a produit la série Simon Ellice Crédits: Jake McPherson

L’établissement primé est désormais sa principale priorité, qui se trouve à une courte distance de sa ferme à la périphérie de Bath où il s’occupe d’un certain nombre d’animaux.

Quand il ne tire pas de pintes ou n’écrit pas de romans, Humphris sonne les cloches à l’abbaye locale et apprécie une partie de pêche à la mouche.

Où est le pub Raven?

Le Raven est un pub situé sur Queen Street dans le centre de Bath.

Se décrivant comme un « vieux pub anglais traditionnel », la taverne familiale a ouvert ses portes en 2004 et n’a cessé de se développer.

Son esthétique authentique s’inscrit dans son environnement et son architecture historiques, car le pub est entouré de bâtiments classés Grade I.

Le pub était un point d’eau privilégié des pilotes stationnés sur un aérodrome voisin pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avaient l’habitude de griffonner des messages sur le plafond du bar à l’étage.

Avec environ 13 anciens propriétaires répertoriés, les propriétaires ont obtenu la place de The Raven en tant qu’illustre lieu de boisson dans la ville historique.

Le boozer traditionnel est situé sur Queen Street dans le centre-ville Crédits: Jake McPherson

Pourquoi Rob Humphris a-t-il jeté Sir Keir Starmer hors de son pub?

Rob Humphris a furieusement jeté le dirigeant travailliste hors de son pub en raison de sa colère contre lui « qui a échoué ce pays ».

Le propriétaire s’est disputé avec les gardes du corps de Starmer, tout en criant: « Cet homme n’est pas autorisé dans mon pub! »

Humphris a déclaré à TalkRadio qu’il était « profondément mécontent de son entrée dans mes locaux », bien qu’il ait été « un électeur travailliste toute ma vie ».

Il a critiqué l’incapacité de Starmer à tenir le gouvernement responsable de sa réponse à la pandémie.

Humphris a expliqué: «J’avais entendu dire que le Parti travailliste s’approchait et il est venu et je lui ai dit ce que je pensais de lui, en gros.

« Je pense qu’il nous a complètement échoué en tant que chef de l’opposition.

Humphris a été retenu par les gardes du corps de Starmer après l’avoir jeté dehors Crédit: PA

«Il a complètement échoué à poser les questions qu’il fallait poser, comme, pourquoi avons-nous abandonné notre préparation à une pandémie précédente?

« Pourquoi avons-nous simplement accepté le verrouillage? Pourquoi avons-nous simplement accepté la perte de toutes nos libertés? »

M. Humphris a dit qu’il a donné à Sir Keir une « partie de mon esprit », ajoutant: « Je dirais ceci à n’importe quel politicien – ce n’est pas une question partisane. »

Il a demandé à Starmer: «Comprenez-vous que nous avons f ***** notre économie parce que les personnes âgées sont en train de mourir?

«Vous n’avez pas été l’opposition, vous n’avez pas demandé si le verrouillage fonctionnait.

« Des milliers de personnes sont mortes parce que vous n’avez pas fait votre travail et posé les vraies questions », a-t-il poursuivi.

« Vous avez permis à nos enfants de porter des masques dans les écoles alors qu’il n’y en avait jamais eu de preuves. »

Un visage rouge Sir Keir s’est précipité pendant le chahut avant que la dispute ne se poursuive à l’extérieur Crédit: PA

Quelles sont les nouvelles règles pour les pubs?

Les règles que les Britanniques doivent respecter lors d’un voyage dans leur quartier sont beaucoup plus détendues que lors de la dernière ouverture des pubs – mais certaines restrictions resteront en place.

Le couvre-feu de 22 heures a été supprimé et les parieurs n’auront pas à acheter un œuf de scotch ou tout autre aliment pour se faire servir de l’alcool.

Cependant, la distanciation sociale restera en place au moins jusqu’à l’automne, avec des mesures devant être reconsidérées cet été lorsque davantage de personnes seront vaccinées.

Les boozers devront s’en tenir à la «règle des six» limites ou être dans une fête avec pas plus de deux ménages présents, tout en respectant une distance de deux mètres des autres.

Des mesures de distanciation sociale et d’autres restrictions s’appliquent toujours dans les boozers à travers le Royaume-Uni Crédits: Jake McPherson

Les amateurs de pub âgés de 16 ans et plus doivent s’enregistrer au NHS Test and Trace ou fournir leurs coordonnées au personnel.

Et il n’y a toujours plus de volte-face de table en table – les clients doivent commander, manger et boire assis à une table et s’ils se dirigent vers les toilettes ou ailleurs, les masques doivent être portés, sauf exemption.

Cela devrait durer tout l’été en guise de compromis pour la réouverture anticipée.