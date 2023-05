Qui est le producteur d’ITV Martin Frizell ?

Martin Frizell a eu une longue et fructueuse carrière en tant que journaliste et producteur et éditeur de télévision.

Lisez la suite pour en savoir plus sur sa vie et sa carrière.

Getty

Marting Frizell est le rédacteur en chef de la populaire émission télévisée This Morning[/caption]

Qui est Martin Frizell ?

Martin Frizell est né le 9 décembre 1958 au Royaume-Uni.

Il a fréquenté le Hillhead High School avant d’obtenir son diplôme de journalisme à l’Université Napier d’Édimbourg.

Il est un monteur de films renommé et un directeur et producteur de télévision britannique.

Il a eu une carrière couronnée de succès pendant trois décennies.

Il a commencé sa carrière professionnelle en tant que chercheur pour la BBC avant de passer à la génération de contenu pour d’autres grands réseaux de télévision.

Frizell est surtout connu pour son travail en tant que rédacteur en chef de la populaire émission télévisée de jour This Morning.

En plus de ses triomphes télévisés, Frizell est écrivain et journaliste, son travail est apparu dans The Sun, The Daily Mail et The Mirror.

Il a été reconnu pour son travail à la télévision en recevant la bourse de la Royal Television Society en 2016.

Sur quelles émissions de télévision Martin Frizell a-t-il travaillé?

Dans le passé, Frizell a travaillé comme correspondant pour Thomson Reuters et GMTV pendant sept ans selon son LinkedIn.

Frizel a également été rédacteur en chef de Good Morning Television pendant 10 ans avant sa sortie choquante.

Concernant le choix de partir, il a déclaré: « La fusion d’ITV avec GMTV semble être un point naturel pour que mon chapitre avec la meilleure émission de petit-déjeuner de Grande-Bretagne se ferme et qu’un nouveau commence. »

Après avoir quitté GMTV, il a travaillé comme correspondant au Royaume-Uni pour le petit-déjeuner australien Channel 7 Sunrise.

Frizell a également fait une brève incursion dans le monde des relations publiques en tant que producteur exécutif chez GolinHarris.

Son temps là-bas a été court car il a pris le poste de rédacteur en chef de la plus longue émission de panel entièrement féminine, Loose Women.

Frizell est maintenant rédacteur en chef de This Morning, l’une des rédactions les plus prestigieuses de la télévision britannique, et ce depuis juillet 2016.

Il a remporté de nombreux prix pendant cette période, dont plusieurs National Television Awards.

Martin Frizell est-il marié et a-t-il des enfants ?

Martin a épousé la journaliste, animatrice et présentatrice de télévision Fiona Phillips en mai 1997.

Le couple partage deux fils, Nathaniel et Mackenzie.

Fiona a plaisanté dans le passé en disant qu’elle est « entourée de testostérone » à la maison et « aspire à la compagnie des femmes ».