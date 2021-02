Qui est le prochain sur la liste des priorités pour les vaccins Covid

Comment les exigences de stockage du vaccin Pfizer affecteront-elles le programme?

On pensait initialement que le vaccin Pfizer devait être conservé à -70 ° C pour être efficace, ce qui signifie qu’il ne pouvait être livré qu’aux généralistes disposant des installations nécessaires pour le maintenir à cette température.

Cependant, selon les derniers résultats, le vaccin Pfizer n’a plus besoin d’être conservé à des températures extrêmement froides. S’il est approuvé par les régulateurs, cela signifie que le vaccin peut être conservé dans des congélateurs médicaux standard pendant deux semaines, ce qui aura un impact significatif sur la distribution.

Il est entendu que les lots de vaccins sont décomposés en doses de 75, afin de donner le vaccin aux résidents âgés et au personnel des maisons de plus de 50 lits pour éviter le gaspillage.

Le vaccin Oxford n’a pas besoin d’être conservé dans de telles conditions froides – il peut être conservé à des températures comprises entre 2 ° C et 8 ° C.

Cela signifie qu’il est plus mobile que le Pfizer jab et donc plus facilement déployé dans des maisons de soins de différentes tailles et dans des maisons privées pour des doses individuelles.

Les gens recevront-ils des vaccins 24 heures sur 24?

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que les vaccinations de 8 h à 20 h se poursuivraient pour les personnes de plus de 80 ans, mais à mesure que de plus en plus de personnes d’autres groupes d’âge commencent à dans les premières heures « .

M. Zahawi s’attend à ce que le programme soit opérationnel dans les hôpitaux de Londres et dans 50 centres de vaccination d’ici février.

De plus, trois hôpitaux de Birmingham ont commencé à offrir des vaccinations 24 heures sur 24 pour le personnel sanitaire et social à partir de la nuit du 20 janvier.

Offrir des vaccinations du jour au lendemain accélérera le déploiement et permettra au gouvernement d’atteindre son objectif de vacciner 32 millions de personnes – 60% de la population adulte britannique d’ici le printemps, annoncé le 11 janvier.

Qu’en est-il de la nouvelle variante du coronavirus? Le vaccin nous protégera-t-il encore?

La variante sud-africaine et la variante brésilienne ont menacé de saper les gains de vaccins et de tests des derniers mois.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) s’attend à ce que des ajustements de vaccins soient nécessaires car elle a déjà commencé à examiner la rapidité avec laquelle un jab modifié pourrait être approuvé, et Matt Hancock a déclaré qu’il était « très inquiet ».

Au 16 février, 217 cas de la variante sud-africaine du Covid-19 avaient été identifiés en Angleterre. Étant donné que certains cas ne sont pas liés au voyage, des tests porte-à-porte auront lieu dans certaines régions d’Angleterre.

Cela survient alors que les scientifiques ont découvert que la variante du coronavirus Kent mutait pour imiter la variante sud-africaine, ce qui pourrait rendre les vaccins actuels moins efficaces.

Il a été annoncé le 7 février que des études sur le jab de l’Université d’Oxford-AstraZeneca ont montré qu’il ne protège pas contre les infections légères et modérées de la variante sud-africaine.

Cependant, les vaccins contre les nouvelles variantes de coronavirus devraient être prêts d’ici octobre, a déclaré l’équipe derrière le jab de l’Université d’Oxford / AstraZeneca.

Le 25 janvier, Moderna Inc a annoncé que son vaccin était efficace contre les variantes du Kent et de l’Afrique du Sud. Les livraisons du vaccin auront lieu au printemps.

La Grande-Bretagne est également sur le point d’approuver un quatrième vaccin contre le coronavirus, après qu’un vaccin testé au Royaume-Uni s’est avéré très efficace contre la variante Kent, ce que le secrétaire à la Santé a qualifié de «percée».

Soixante millions de doses du vaccin Novavax ont été sécurisées par le Royaume-Uni, auquel M. Zahawi s’est lui-même injecté dans le cadre de l’essai, qui s’est avéré efficace à 89,3% pour prévenir le coronavirus chez les participants.

Le professeur Paul Heath, l’investigateur en chef de l’essai Novavax de phase 3, a déclaré qu’il pensait que les vaccins pourraient être adaptés « au rythme » pour cibler de nouvelles variantes de coronavirus après que le vaccin Novavax se soit avéré efficace contre le variant de Kent.

Surtout, il s’est avéré très efficace pour prévenir l’infection par la variante de Kent qui, selon Boris Johnson, le 22 janvier, pourrait être jusqu’à 30% plus mortelle que l’original.

Cependant, le plus prometteur, le 16 janvier, Le Telegraph a révélé que la Grande-Bretagne aurait la capacité de vacciner l’ensemble du pays contre de nouvelles souches de coronavirus dans les quatre mois, une fois qu’une nouvelle «super-usine» ouvrira cette année.

Le gouvernement regarde actuellement vers l’avenir, et Boris Johnson a déclaré que les personnes âgées et vulnérables au Royaume-Uni pourraient avoir un vaccin contre le coronavirus chaque année, comme le déploiement du vaccin antigrippal annuel.

Avez-vous reçu le vaccin Covid ou devez-vous en recevoir un? Nous voulons de vos nouvelles. Contactez-nous ici.