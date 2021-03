Il a dit Bonjour la Grande-Bretagne: «S’il s’avère nécessaire de vacciner les enfants, je pense qu’il est plus probable que nous privilégions les adolescents aux jeunes enfants, simplement parce que les preuves dont nous disposons actuellement sont que la transmission du virus est plus susceptible de se produire à partir de et entre adolescents qui ressemblent un peu plus à des adultes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy