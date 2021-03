Qui est le prochain sur la liste des priorités pour les vaccins Covid

Le JCVI a présenté ses recommandations finales sur la phase deux du programme de vaccination le 26 février, concluant que les personnes âgées de 40 à 49 ans seront les premières à recevoir une invitation pour un vaccin.

Les personnes âgées de 30 à 39 ans et de 18 à 29 ans seront ensuite les prochaines invitées, le gouvernement ayant pour objectif de faire vacciner tous les adultes d’ici la fin juillet, ce qui laisse espérer la possibilité d’événements en plein air et de vacances en août.

Cependant, aucune profession ne sera priorisée. Le JCVI a examiné si des groupes tels que les enseignants et les policiers devraient être vaccinés ensuite, mais a conclu que le moyen le plus efficace de prévenir les décès et les hospitalisations est de continuer à donner la priorité aux personnes par âge.

Le professeur Wei Shen Lim, président de Covid-19 pour JCVI, a déclaré: «Les vaccinations empêchent les gens de mourir et la stratégie actuelle est de donner la priorité à ceux qui sont plus susceptibles d’avoir des issues graves et de mourir de Covid-19.

«Les preuves montrent clairement que le risque d’hospitalisation et de décès augmente avec l’âge.

« Le programme de vaccination est un énorme succès et la poursuite du déploiement en fonction de l’âge offrira le plus grand avantage dans les plus brefs délais, y compris aux personnes exerçant des professions à plus haut risque d’exposition. »

Pourquoi y a-t-il un délai entre le premier et le deuxième jabs?

Les régulateurs ont déclaré que la clé du succès serait d’administrer deux doses complètes entre quatre et 12 semaines d’intervalle, afin de donner au plus grand nombre de personnes la dose initiale du vaccin, ce qui offre une certaine protection contre le virus.

Une étude a révélé qu’une seule dose du vaccin Oxford était efficace à 76% pour repousser l’infection entre 22 jours et 90 jours après l’injection, passant à 82,4% après une deuxième dose à ce stade. Les chercheurs impliqués dans l’essai ont déclaré que les résultats soutiennent la décision prise par le Royaume-Uni d’étendre l’intervalle entre les doses initiales et les doses de rappel du vaccin à 12 semaines.

Une étude a révélé qu’une dose unique du vaccin Pfizer / BioNTech fournissait un niveau de protection «très élevé» contre Covid-19 après seulement 21 jours, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une deuxième vaccination «complémentaire».

L’étude UEA, qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs, a examiné les données d’Israël où le vaccin a été déployé. Les scientifiques ont découvert que le vaccin devient efficace à 90% après 21 jours – soutenant les plans du Royaume-Uni visant à retarder le moment d’un deuxième vaccin.

Bien que l’on ne sache pas encore combien de temps l’immunité dure au-delà de 21 jours sans une deuxième dose, les chercheurs pensent qu’il est « peu probable » de décliner de façon majeure au cours des neuf semaines suivantes.

Comment serai-je invité à me faire vacciner?

Le NHS vous contactera lorsque vous serez éligible pour le vaccin et vous serez invité à prendre rendez-vous.

Si vous êtes inscrit auprès d’un médecin généraliste, votre cabinet vous contactera par téléphone, par SMS, par courrier électronique ou par courrier, afin de réserver pour recevoir un vaccin dans votre centre de vaccination local.

Vous pouvez toujours vous inscrire à un cabinet médical si vous n’êtes pas déjà inscrit à un cabinet, et il est conseillé de vous assurer que vos coordonnées sont à jour pour vous assurer qu’il n’y a pas de retards.

Cependant, si vous avez plus de 70 ans et n’avez pas encore reçu le vaccin, le gouvernement vous exhorte à contacter votre médecin généraliste.

Trois modes de livraison

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il y aurait «trois modes de livraison», avec des hôpitaux et des centres de vaccination de masse ainsi que des pharmaciens et des médecins généralistes offrant le vaccin.

Au total, 250 sites hospitaliers actifs, 89 centres de vaccination et environ 1200 sites de vaccination locaux – y compris des réseaux de soins primaires, des sites de pharmacies communautaires et des équipes mobiles – ont été mis en place pour garantir à chaque personne à risque un accès facile à un centre de vaccination, peu importe où ils vivent.

Des sites à travers le pays ont été transformés en centres de vaccination et ont commencé à administrer des vaccins à partir du 25 janvier.

Certains de ces sites incluent ExCel à Londres, Villa Park à Birmingham, Etihad Tennis Centre à Manchester et Epsom Downs Racecourse à Surrey.

M. Johnson a promis que les vaccins seraient disponibles pour les personnes à moins de 10 miles de leur domicile. Pour un petit nombre de zones très rurales, le vaccin leur sera acheminé via des équipes mobiles.

Parallèlement aux trois modes de livraison, le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré qu’il était possible que le vaccin soit administré sous forme de pilule.

Recevoir une dose de vaccin sous forme de pilule pourrait aider à atténuer les problèmes d’approvisionnement qui ont entravé le déploiement dans certaines régions du monde, y compris l’Europe.