Qui est le prochain à suivre Aaronson et Adams de l’autre côté de l’Atlantique?

Le nombre de joueurs américains en Europe semble augmenter à chaque fenêtre de transfert et des personnalités comme Christian Pulisic, et plus récemment Matthew Hoppe, ont démontré que vous n’avez pas nécessairement besoin de passer par une académie MLS puissante comme le FC Dallas pour réussir. le saut.

Cependant, il y a beaucoup de stars basées en Europe qui ont fait leurs débuts en MLS (pensez à Weston McKennie, Tyler Adams et Brenden Aaronson), avec plus sûrement en route. Ainsi, avec l’aide de sources au sein de la ligue et de notre expert en scoutisme Tor-Kristian Karlsen, nous décomposons les noms avec lesquels vous devez vous familiariser ainsi que ce qui les rend si attrayants pour les clubs européens.

Aller à: Stock watch: Adams, Carter-Vickers, Cannon, Boyd

Caden Clark | 17 | Milieu de terrain | Red Bulls de New York

Karlsen qualifie le milieu de terrain originaire du Minnesota de «talentueux exquis», notant que «son excellent toucher du ballon, sa brillante capacité de tir à moyenne et longue distance, ses compétences individuelles et ses capacités avec les deux pieds en feront sans aucun doute une cible. pour les clubs européens dans les mois à venir. «

Nos sources de la ligue sont d’accord. « Je pense que Caden Clark est dans une excellente situation, l’organisation Red Bull pense beaucoup à l’enfant », a déclaré l’un d’eux, et les rapports suggèrent qu’il quittera New York pour le RB Leipzig à la fin de la saison. « Il aura toutes les chances de réussir. »

Il y a un coup sur le joueur de 17 ans – il manque un peu de force – mais cela ne manquera pas de venir alors que le meneur de jeu de 5 pieds 11 pouces poursuit sa maturation.

Le talent exquis de Caden Clark fait de lui la clé de voûte en ce qui concerne les stars émergentes de la MLS prêtes pour l’Europe. Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

Gianluca Busio | 18 | Milieu de terrain | Sporting Kansas City

Busio a été annoncé comme le prochain grand succès de la Major League Soccer depuis ses débuts en équipe première pour le Sporting en 2018 à l’âge de 16 ans. Depuis lors, cependant, le parcours du natif de Caroline du Nord a été sinueux, car il a été déplacé de l’aile au n ° 10 pour devenir un meneur de jeu en profondeur.

« Est-il un n ° 6, est-il un n ° 8, est-il un n ° 10? » demande une autre source. « Quelle est sa meilleure position? » Notant un rapport selon lequel SKC a rejeté une offre de 4 millions de dollars de la Fiorentina, la source a ajouté qu’ils pourraient avoir du mal à obtenir plus que ce montant « s’il est juste considéré comme un joueur polyvalent qui peut jouer dans un tas de positions différentes et ne s’installe jamais vraiment dans une . «

Pourtant, son talent est indéniable. «Techniquement doué, il se démarque par sa capacité à lire le jeu, en pensant toujours à un coup ou deux à venir, et à ses capacités de meneur de jeu», déclare Karlsen. « Il présente également un tir du pied droit fort et puissant, sur lequel il compte encore un peu trop. Il a longtemps figuré dans les carnets des scouts européens – en particulier italiens, car son père est italien. »

jouer 1:23 Taylor Twellman présente les plus grands matchs de la MLS ce week-end.

Tanner Tessman | 19 | Milieu de terrain | FC Dallas

Le filleul de l’entraîneur de football Clemson Dabo Swinney, Tessman est un autre qui ne s’intègre parfaitement dans aucune position. Karlsen et des sources de la ligue ont noté son cadre de 6 pieds 2 pouces, mais l’un d’eux a fait remarquer que le joueur de 19 ans « n’est pas un grand plaqueur ou un vainqueur de balle », ce qui diminue son utilité en tant que n ° 6, et « il ne l’est probablement pas. va vous donner suffisamment de buts ou de passes décisives pour être n ° 10. » Sa capacité à perfectionner ses compétences des deux côtés du ballon, afin de devenir un n ° 8 efficace, sera primordiale pour sa progression.

Tessman a «l’œil pour une balle créative ou un changement de jeu entre les terrains», dit Karlsen, et bien qu’il ait encore besoin d’améliorer son premier contact, sa «compréhension avancée du jeu lui donne le droit de jeter son dévolu sur un déménager à l’étranger. «

Anthony Fontana | 21 | Milieu de terrain | Union de Philadelphie

«Le mouvement off-the-ball de Fontana crée souvent de la confusion pour les défenses adverses et crée des occasions de marquer pour lui-même», dit Karlsen. « Ses tirs puissants et bien placés de l’extérieur de la surface avec son pied droit puissant, ainsi qu’une combinaison de compétences techniques fines et d’un esprit footballistique rapide, attirent l’attention des dépisteurs. »

Une source pense que le natif du Delaware aura toutes les occasions de mettre en valeur ces talents cette saison, ajoutant que Philadelphie jouera probablement Fontana en tant que n ° 10, mais sans espérer qu’il dictera le tempo du match (laissant cela à Jamiro Monteiro), le libérant pour se concentrer sur la création ou la finition de cette dernière balle.

« S’il ressort avec dix buts et cinq passes, il devient une pièce vraiment attrayante pour un club à l’étranger. »

Pomykal a ce qu’il faut pour exceller en MLS et en Europe, mais ses antécédents de blessures à un si jeune âge sont préoccupants. Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Paxton Pomykal | 21 | Milieu de terrain | FC Dallas

Pomykal est « l’une des perspectives américaines les plus excitantes de ces dernières années », selon Karlsen. Il ajoute que la campagne d’évasion 2019 du produit local l’a mis fermement sur les radars de plusieurs clubs européens, compte tenu de tout ce que le milieu de terrain a à offrir.

« C’est un excellent passeur du ballon, il joue le rôle de milieu de terrain avec confiance et autorité, cherchant souvent à ouvrir la défense adverse avec une passe en profondeur », a déclaré Karlsen. « Il affiche un mouvement intelligent hors du ballon, joue généralement avec peu de touches et son centre de gravité bas assure un bon équilibre. »

Le problème, cependant, est son historique de blessures. Au cours de ses quatre saisons avec la première équipe de Dallas, Pomykal a raté 35 matchs en raison de diverses blessures. « Je ne pense pas que quiconque va dépenser de l’argent réel pour lui s’il ne peut pas monter sur le terrain et maintenir sa forme physique pendant une bonne partie de la saison », a déclaré une source. « Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu qu’il avait la capacité de le faire. »

Eryk Williamson | 23 | Milieu de terrain | Bois de Portland

« Il est si bon sur le ballon et il a ce premier pas explosif », a déclaré une source à propos de Williamson. « Certaines personnes sont découragées par Eryk parce qu’il semble qu’il roule, et d’autres regardent sa capacité à choisir ses moments pour influencer le jeu et à penser: ‘Ouais, c’est spécial pour cet enfant.' »

On dit que cette perception de laisser-faire l’a éloigné de l’équipe olympique malheureuse des États-Unis, où sa présence au milieu de terrain a été cruellement manquée. « Ce groupe avait besoin de quelqu’un avec une qualité spéciale », a ajouté la source, « et ils ne l’avaient pas. »

Il y a encore du travail à faire pour le joueur de 23 ans, ce qui pourrait préoccuper un joueur jusqu’à présent tout au long de son parcours de développement, Karlsen disant qu’il aimerait voir Williamson devenir « encore plus dominant » au milieu de terrain, bien que sinon. parlant avec éloge du prodige de Portland: « Il est difficile de frapper le ballon, il le passe bien et peut frapper un beau coup de pied arrêté. Il aime conduire en avant avec le ballon et on le voit fréquemment dépasser ses adversaires. » – Austin Lindberg

Vidéo: Pourquoi le déménagement de Marsch au RB Leipzig est important

jouer 1:11 Gab et Juls discutent de la nomination par RB Leipzig de Jesse Marsch en tant que manager pour la saison prochaine.

Avec la nouvelle de jeudi que l’entraîneur américain Jesse Marsch prend le poste de RB Leipzig après la confirmation de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, Gab Marcotti et Julien Laurens d’ESPN discutent de cette décision sur le podcast Gab + Juls.

Montre de stock

Tyler Adams, RB Leipzig – À la hausse : L’Américain quelque peu sous-estimé réalise une excellente saison en Allemagne, s’étant imposé comme une semaine de départ pour la deuxième meilleure équipe allemande. Pour la saison, Adams se classe parmi les cinq premiers du club pour les touches, les récupérations, le% de plaquage et les interceptions, et au cours des six derniers matchs, il a été particulièrement vif, complétant plus de 91% de ses passes et aidant Leizpig à garder trois feuilles blanches. Jeudi a apporté d’autres bonnes nouvelles pour Adams, puisque Leipzig a embauché Jesse Marsch, son ancien entraîneur avec les Red Bulls de New York et l’un de ses plus grands défenseurs.

Cameron Carter-Vickers, Bournemouth – À la hausse : Cameron Carter-Vickers, vous vous souvenez de lui? Le jeune défenseur central, 23 ans, semble avoir enfin trouvé une maison à Bournemouth, émergeant comme un pilier défensif pour les éliminatoires du championnat au cours de la seconde moitié de la saison.

CCV, qui est toujours officiellement inscrit à Tottenham, a disputé chaque minute des 17 derniers matchs pour son club de prêt, les Cherries ayant concédé un ou moins de buts dans 13 de ces compétitions. Son avenir à long terme reste à déterminer, mais il est susceptible de quitter les Spurs cet été, le club de Premier League demandant environ 10 millions de livres sterling pour ses services, ont déclaré des sources à ESPN. Newcastle United, Bournemouth et Anderlecht ont tous manifesté de l’intérêt pour lui, mais Carter-Vickers apprécie d’apprendre de Jonathan Woodgate, manager par intérim de Bournemouth.

Carter-Vickers a été un peu hors du radar de l’USMNT, mais son jeu régulier, et une promotion potentielle en Premier League et un transfert permanent à Bournemouth le replaceraient sûrement dans le dos central avec l’équipe nationale. – Tom Hamilton

2 Liés

Tyler Boyd, Sivasspor – À la hausse : Après avoir été exclu du football de compétition pendant six mois à Besiktas en raison d’un problème de place dans la liste des joueurs étrangers, Boyd est non seulement enfin de retour, mais il marque également à nouveau des buts. Le joueur de 26 ans a été un ajout de prêt à impact pour la formation turque de Super Lig Sivasspor, marquant cinq buts en 13 apparitions en tant qu’ailier droit. Boyd, né en Nouvelle-Zélande, n’est pas apparu pour l’USMNT depuis 2019, mais sa décision de représenter les Stars and Stripes a fait l’objet d’un battage médiatique considérable à l’époque et il a montré des éclairs de potentiellement être un joueur d’équipe utile.

Reggie Cannon, Boavista – Tendance à la baisse : Cannon, 22 ans, a déménagé au Portugal pour se tester contre une meilleure concurrence, et il est sur le point de passer le plus grand test de sa vie de football à ce jour avec Boavista dans un combat de relégation. Son équipe réside actuellement dans le spot de promotion / relégation, à seulement deux points d’avance sur le drop automatique, et a récemment laissé tomber « six points » à ses collègues lutteurs de relégation Martimo et Farense. Alors que les problèmes de Boavista sont plus importants que ceux de Cannon, les performances de l’ex-UCLA ont été mitigées, ce qui, de son temps avec l’équipe nationale, ne sera pas surprenant pour les fans de l’USMNT. Boavista aura besoin de plus de cohérence de la part de Cannon au cours des cinq derniers matchs ou il pourrait à nouveau chercher un nouveau club cet été.