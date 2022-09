Qui est le pro de Strictly Come Dancing Vito Coppola ?

STRICTLY Come Dancing est de retour pour une autre série, et avec elle de nouveaux professionnels.

L’un des danseurs experts qui a rejoint le line-up professionnel est Vito Coppola.

Instagram

Vito Coppala est un champion de danse et l’un des pros de Strictly[/caption]

Qui est Vito Coppola ?

Né à Naples, en Italie, en septembre 1992, Vito Coppola, 30 ans, est un danseur professionnel et une star de la télévision italienne.

Il a commencé à danser à l’âge de six ans et a remporté des championnats nationaux alors qu’il n’avait que 10 ans.

Le talentueux danseur a continué à concourir jusqu’en 2021, date à laquelle il a démissionné pour parcourir sa carrière à la télévision.

En Italie, Vito est désormais un visage bien connu à la télévision et est même apparu en tant que danseur dans la version italienne de The Masked Singer.

En savoir plus sur strictement ALLEZ SUR LA PISTE DE DANSE Nous révélons où Strictly Come Dancing filme son célèbre spectacle ATTACHE TES AFFAIRES Danseurs professionnels strictement 2022 – de Giovanni Pernice à Amy Dowden

Quels concours de danse a-t-il remportés ?

Vito est 11 fois champion d’Amérique latine en Italie

Le danseur est également trois fois finaliste du Championnat du monde et vainqueur de la Coupe d’Europe.

En 2021, il arrête la compétition pour participer à Ballando con le Stelle, la version italienne de Strictly Come Dancing – qu’il remporte avec la pop star Arisa.

Quand a-t-il rejoint Strictly Come Dancing ?

Vito est l’un des nouveaux danseurs professionnels de la série 2022 de Strictly.





Il a été révélé qu’il avait rejoint la formation professionnelle, aux côtés du champion national chinois Carlos Gu, de l’ancienne championne nationale britannique des moins de 21 ans Lauren Oakley et de la championne de danse latine Michelle Tsiakkas.

Annonçant la nouvelle sur Twitter, la BBC a déclaré: “Bienvenue Carlos, Lauren, Michelle et Vito qui rejoignent l’émission et font partie de la plus grande gamme professionnelle de l’histoire de #Strictly! .”

Parlant de son inscription à l’émission, Vito a déclaré à la BBC: “Je suis vraiment ravi de faire partie de cette famille.”

Il a ajouté : « J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure et de me mettre au défi. Strictement sto arrivando ! (ou : Strictement j’arrive !).

Puis-je suivre Vito sur Instagram ?

Vito est un utilisateur passionné d’Instagram et compte un nombre impressionnant de 86 000 abonnés (en septembre 2022).

En savoir plus sur le soleil BILAN DE SANTÉ Les 5 facteurs clés qui déterminent si VOUS allez développer un diabète de type 2 mortel OH MEC Je suis trollé pour habiller mon fils comme une fille – il n’y a rien de mal avec ses vêtements

Le danseur hunky utilise la plate-forme pour publier des selfies torse nu et partager des vidéos de ses incroyables mouvements de danse.

Vous pouvez suivre Vito sur Instagram @vitocoppola_real.