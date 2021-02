Qui est le pro de Dancing On Ice Hamish Gaman et est-il marié? – Le soleil

HAMISH Gaman a fait la une des journaux après sa brouille amère avec le candidat de Dancing On Ice 2020, Caprice Bourret.

Le patineur professionnel est de retour cette année pour s’associer à l’ancienne actrice de Coronation Street Faye Brookes pour la nouvelle série de l’émission à succès.

Qui est Hamish Gaman?

Hamish Gaman est un homme de 37 ans qui a commencé à patiner en 1998 et est membre du Guildford IFSC à Surrey.

Aux côtés de sa partenaire de skate Caitlin Yankowskas, il est devenu le médaillé d’argent de la Challenge Cup 2015 et le champion national britannique 2015.

Le 10 septembre 2015, Hamish et Caitlin ont annoncé leur retraite du patinage artistique de compétition en invoquant le manque de financement comme raison.

Hamish s’était précédemment associé à Vanessa James et Rebecca Collett, et avait été coaché ​​par Bruno Marcotte et chorégraphié par Julie Marcotte.

Il a rejoint Dancing On Ice lors de son retour à ITV en 2018.

Lors de sa première saison, il a été associé à l’athlète Perri Shakes-Drayton et en 2019, il a été associé à la chanteuse Saara Aalto.

Hamish a été pris dans la controverse dans la série 2020 après avoir été associé à Caprice Bourret.

Hamish Gaman a-t-il arrêté Dancing on Ice en 2020?

Non – Hamish n’a pas quitté Dancing On Ice, cependant, le joueur de 37 ans a été remplacé en tant que partenaire de Caprice après une retombée.

Des sources proches de la paire ont affirmé que les deux avaient du mal à s’entendre à partir du moment où ils se sont rencontrés.

Le couple a commencé à se détester et Caprice a été qualifié de «diva et paresseux».

Le dimanche 16 février 2020, le patineur professionnel a annoncé qu’il n’apparaîtrait pas dans l’émission ce jour-là.

Dans une déclaration sur Instagram, il a déclaré: « Je suis triste de dire que je me suis retiré de paraître sur Dancing On Ice ce soir.

« Les trois derniers mois et demi ont été les pires de ma vie, et je me bats. On dirait que les choses se sont calmées, mais ce n’est pas le cas. »

Caprice a continué à patiner avec un nouveau partenaire, Oscar Peter, avant de quitter le spectacle.

Qu’a dit Hamish Gaman à propos des retombées du Caprice Bourret?

Hamish a rompu son silence sur leurs retombées à la fin du mois de janvier 2020, déclarant aux fans qu’il « n’allait pas bien » après la fureur.

Il a dit à ses 47 000 abonnés Instagram: « Merci beaucoup pour vos gentils messages. J’ai été submergé par votre amour et votre soutien – cela m’a parfois amené aux larmes.

«Honnêtement, je ne vais pas bien, mais j’aimerais remercier Amelia, ma famille pro et ITV d’avoir fait tout ce qu’ils pouvaient pour me soutenir.

« Je suis réconforté de savoir que la vérité finit toujours par ressortir, et j’espère que nous pourrons à nouveau nous concentrer sur le patinage maintenant. »

Hamish Gaman est-il marié?

Non – Hamish n’est pas réellement marié.

Cependant, il a annoncé ses fiançailles avec sa petite amie Amelia Humfress en mars 2020.

L’heureux couple partage des clichés l’un de l’autre sur Instagram, et ils vivent avec leur chien de Poméranie nommé Zana et un Akita nommé Akira.

Amelia est une illustratrice mais a également commencé à apprendre à patiner avec l’aide de Hamish et partage régulièrement des mises à jour sur un compte Instagram spécial – @ameliaskating.

La page Insta d’Amelia indique également qu’elle est végétalienne – tout comme Hamish.