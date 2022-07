Qui est le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saud ? – Le soleil

Le prince COURONNÉ d’Arabie saoudite, Mohammed bin Salman Al Saud, occupe un certain nombre d’autres postes au sein de l’organe directeur du pays.

L’un des 13 enfants engendrés par le roi d’Arabie saoudite, Salman bin Abdulaziz Al Saud, Mohammed bin Salman et la maison des Saoud a dirigé le pays pendant plusieurs décennies.

Mohammad bin Salman, également connu sous le nom de prince héritier MBS, est membre de la Maison des Saoud Crédit : Reuters

Qui est Mohammad Bin Salman ?

Né le 31 août 1985, Mohammad bin Salman est le prince héritier d’Arabie saoudite – le deuxième poste le plus important du pays après le roi.

Familièrement appelé MBS, il est le fils du roi Salmane, mais est en réalité la personne la plus importante et la plus influente du Royaume, étant donné que son père souffre de la maladie d’Alzheimer.

Bin Salman a obtenu le poste à l’été 2017 après une lutte de pouvoir avec son cousin Mohammad Bin Nayef, qui a d’abord été nommé prince héritier mais a ensuite été démis de ses fonctions.

Il est également ministre de la Défense et vice-Premier ministre du pays.

le plus lu sur l’arabie saoudite

Après avoir pris ses fonctions de prince héritier, Bin Salman a lancé une vaste campagne anti-corruption, arrêtant environ 500 personnes, fermant 2 000 comptes nationaux et ciblant des liquidités d’une valeur d’environ 600 milliards de livres sterling.

Il a également déclaré qu’il souhaitait que l’Arabie saoudite devienne un pays d’islam modéré, introduisant lentement des réformes telles que l’autorisation aux femmes de conduire et l’introduction de cinémas dans l’État conservateur.

Mais il a été critiqué pour avoir accru les restrictions à la liberté de la presse, notamment à la suite du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au sein du consulat saoudien à Istanbul.

MBS est l’un des monarques les plus riches du monde avec une valeur nette estimée à des milliards

MBS est-il marié et a-t-il des enfants ?

Le 6 avril 2008, MBS a épousé sa cousine germaine, Sara bint Mashour.

La princesse Sara est la fille de l’oncle du prince, Mashour bin Abdulaziz Al Saud.

Mashour bin Abdulaziz est le frère du père du prince, le roi Salman bin Abdulaziz

Ensemble, le couple a cinq enfants – trois garçons et deux filles.

Quelle est la valeur nette de Mohammad Bin Salman ?

La valeur nette de Bin Salman est estimée à environ 13 milliards de livres sterling.

Cela le place légèrement derrière le propriétaire de Man City, Sheikh Mansour, qui aurait une fortune de 17 milliards de livres sterling.

Cependant, Bin Salman aurait effectivement derrière lui les richesses de toute la famille royale saoudienne, avec leur valeur nette totale estimée à 1,3 billion de livres sterling.

En comparaison, la valeur nette de la famille royale d’Abu Dhabi, propriétaire de la ville, serait d’environ 500 milliards de livres sterling.