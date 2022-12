Qui est le prince Heinrich XIII, un homme accusé d’avoir tenté de renverser le gouvernement allemand ?

Le prince, dont le site Web professionnel l’appelle Heinrich XIII Prinz Reuss et dit qu’il propose une «coordination des intérêts commerciaux», a travaillé comme courtier immobilier haut de gamme. Il a été arrêté à Francfort, où il possède à la fois un appartement et des bureaux dans le quartier huppé du West End.

En vertu des lois allemandes strictes sur la protection de la vie privée, les autorités ne donnent que des initiales pour les noms de famille des suspects, mais le nom qu’elles lui ont donné – “Heinrich XIII PR” – et les photos et les détails des arrestations ont clairement indiqué son identité. Un citoyen russe identifié comme Vitalia B., qui selon les médias allemands était le partenaire de vie du prince, et un autre co-conspirateur identifié comme Norbert G., ont été arrêtés plus près de la maison ancestrale du prince dans les environs de Bad Lobenstein, en Thuringe.

Des policiers ont également fait une descente dans son château là-bas, où des conspirateurs se rencontraient occasionnellement, a rapporté le MDR. Le prince aurait financé certaines des activités du groupe, selon les médias.

Au fil des ans, le prince, dont l’arrière-grand-père était le dernier souverain de la lignée jusqu’à son abdication à la fin de la Première Guerre mondiale, avait travaillé pour maintenir l’histoire familiale et les lieux de sépulture. Né en Allemagne de l’Ouest pendant la division allemande, il est devenu actif dans la région autrefois gouvernée par ses ancêtres après la réunification, supervisant une fouille à la recherche de la tombe d’un ancêtre en 2014 et rénovant un théâtre local.

Mais son intérêt pour les théories du complot et les tendances antisémites était également bien documenté.

En janvier 2019, il a donné une conférence au WorldWebForum à Zurich, en Suisse, intitulée “Expérimentez la montée et la chute de l’élite au sang bleu”. Dans le discours de 15 minutes, il s’est insurgé contre la famille Rothschild et a affirmé que la Première Guerre mondiale avait été imposée au kaiser allemand par des intérêts financiers internationaux – deux sifflets antisémites courants – et que l’Allemagne démocratique moderne n’était qu’une illusion.