Qui est le prince Heinrich XIII, accusé d’avoir comploté un coup d’État d’extrême droite en Allemagne

L’aristocrate aux cheveux gris et à lunettes, Heinrich XIII, prince de Reuss, fait une figure inhabituelle à la tête de ce que les autorités allemandes décrivent comme une “organisation terroriste”.

BERLIN – Il est le rejeton d’une dynastie qui régnait autrefois sur une région du centre de l’Allemagne, vit dans l’un des quartiers les plus chers de Francfort et conduit une Audi avec une plaque d’immatriculation personnalisée.

Mais les procureurs ont placé l’homme de 71 ans à la tête d’un réseau national qui prévoyait de renverser le gouvernement allemand et d’installer sa propre structure étatique par des moyens violents. Il faisait partie des 25 personnes arrêtées mercredi dans le cadre de l’un des plus grands raids antiterroristes jamais menés en Allemagne.

Heinrich, qu’un journal allemand surnomme le « Prince du putsch ”, a longtemps épousé les vues du mouvement Reichsbürger, une idéologie marginale radicale qui rejette l’État allemand moderne et cherche à réinstaller la monarchie allemande. C’est une perspective avec un attrait évident pour le royal mineur, qui se plaint que sa famille de sang bleu a été forcée d’abdiquer alors que l’Empire allemand a été renversé dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale et a ensuite été «dépossédé».

Né en 1951, Heinrich était l’un des six enfants d’Heinrich Ier et de Woizlawa-Feodora, prince et princesse Reuss. Ses quatre frères s’appelaient tous également Heinrich – comme tous les autres héritiers mâles de la famille – selon les traditions de dénomination inhabituelles de la dynastie qui sont en hommage à l’empereur romain germanique Henri VI.