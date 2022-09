LE duc de Kent était l’un des membres de la famille royale qui accompagnait la reine lors de plusieurs de ses sorties telles que le Platinum Jubilee Trooping the Colour.

Apprenez à connaître le prince Edward, duc de Kent et comment il est lié à feu la reine Elizabeth II.

Qui est le prince Edward, duc de Kent ?

Le prince Edward est né le 9 octobre 1935 du prince George, duc de Kent, et de la princesse Marina de Grèce et du Danemark.

Il est membre de la famille royale et détient le titre de duc de Kent depuis l’âge de six ans.

Le titre lui a été transmis après la mort de son père, Prince George, dans un accident d’avion en août 1942.

Le prince Edward a fait ses études à Eton College et à Sandhurst avant de commencer une carrière militaire de plus de 20 ans.

Le duc de Kent a souvent été vu assister à des événements royaux avec la reine Crédit : Arthur Edwards / Le Soleil

Il a souvent effectué des missions au nom de la reine et est impliqué dans plus de 140 organisations caritatives.

Il a également agi en tant que conseiller d’État pendant les périodes d’absence de la reine à l’étranger.

Le duc de Kent a épousé Katharine Worsley à York Minster le 8 juin 1961.

Plus récemment, le duc a rejoint Sa Majesté sur le balcon du palais de Buckingham alors qu’elle inspectait les troupes lors des célébrations de son jubilé.

Ce poste plus un a traditionnellement été occupé par le prince Philip, bien que le duc soit intervenu en 2013 lorsque le prince était malade.

Quel est le lien entre le duc de Kent et la reine ?

Le prince Edward est un cousin germain de la reine Elizabeth II par l’intermédiaire de leurs pères, le prince George, duc de Kent et le roi George VI.

Le prince George était le plus jeune frère du prince Albert (roi George VI), le père de la reine.

Edward est également lié par sa mère à feu le prince Philip.

La princesse Marina de Grèce et du Danemark, sa mère, était une cousine germaine du duc d’Édimbourg.

Cela signifie qu’Edward est à la fois un cousin germain une fois enlevé et un cousin germain du roi Charles et de ses frères et sœurs.

Quand a-t-il été président de la FA ?

Edward a été président de la Football Association – l’instance dirigeante du football anglais – de 1971 à 2000.

Il s’agit plutôt d’un rôle de figure de proue, le président de la FA assumant l’essentiel des responsabilités.

Le rôle a été repris par le prince William en 2006.

Depuis 1939, le président a toujours été membre de la famille royale britannique.

Le comte d’Athlone a occupé le poste entre 1939 et 1955 avant de transmettre le poste au duc d’Édimbourg.

Quels autres rôles a-t-il ?

Le prince Edward a occupé des centaines de rôles au fil des ans.

À 18 ans, le duc s’inscrit à l’Académie royale militaire de Sandhurst et obtient son diplôme de sous-lieutenant en 1955.

Il a pris sa retraite de l’armée en 1976 – mais le duc occupe toujours plusieurs postes supérieurs et visite régulièrement ses régiments.

Depuis 1975, il est président de l’Association scoute.

Depuis 1969, il est également président du All England Lawn Tennis and Croquet Club.