Qui est le Prince Albert de Monaco et quelle est sa valeur nette ?

Le PRINCE Albert de Monaco n’est pas seulement l’un des membres de la famille royale les plus riches du monde, mais le fils d’une star de cinéma américaine Grace Kelly.

Le prince Albert, 64 ans, est le mari de l’ancienne nageuse olympique Charlene Wittstock qui porte désormais le titre de Charlene, princesse de Monaco.

Le Prince Albert de Monaco vit au Palais Princier de Monaco avec son épouse Charlene et leurs deux enfants Crédit : PA

Le prince Albert de Monaco est l’un des membres de la famille royale les plus riches du monde Crédit : BBC

Récemment, l’actuel prince régnant de Monaco est apparu dans la nouvelle série documentaire de la BBC Two Inside Monaco: Playground Of The Rich.

Qui est le Prince Albert de Monaco ?

Le prince Albert II est actuellement le chef de la maison princière des Grimaldi et le prince régnant de Monaco, patrie des super-riches.

L’homme de 64 ans est l’un des membres de la famille royale les plus riches du monde.

Albert est le fils unique et l’enfant du milieu de feu Rainier III et de la star de cinéma américaine Grace Kelly.

Le prince Albert a épousé l’ancienne nageuse olympique sud-africaine Charlene Wittstock en juillet 2011.

Le prince Albert est marié à l’ancienne nageuse olympique Charlene Wittstock Crédit : Getty – Piscine

Le couple partage deux enfants, les jumeaux Gabriella Thérèse Marie et Jacques Honoré Rainier.

Le prince a également deux autres enfants – nés hors mariage – Jazmin Grace Grimaldi et Alexandre Grimaldi-Coste.

Il est diplômé en sciences politiques et étudie au Amherst College.

Albert est un sportif passionné ayant participé au bobsleigh à cinq Jeux olympiques d’hiver consécutifs pour Monaco.

En 2020, le prince s’est remis d’un coronavirus à la suite d’une rencontre avec l’actuel roi Charles.

Il a été testé positif neuf jours seulement après s’être assis en face du fils aîné de feu la reine lors d’un événement WaterAid à Londres.

Quelle est la valeur nette du Prince Albert de Monaco ?

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert est l’un des membres de la famille royale les plus riches du monde et aurait des biens personnels évalués à plus d’un milliard de dollars.

Les actifs comprennent des terrains en France et à Monaco et des parts importantes dans la Société des bacs de mer de Monaco, qui exploite les casinos de Monaco.

Le Prince Albert aux premières loges du Grand Prix de Monaco Crédit : AFP

Que fait le Prince Albert de Monaco ?

En tant que prince régnant de Monaco, Albert décide quels sont les riches et les célèbres qui ont le privilège de devenir citoyen de son pays.

Monaco est un petit paradis fiscal de la Côte d’Azur où 32% de la population est composée de millionnaires.

Le prince mène une vie somptueuse avec sa femme, la princesse Charlene, assistant souvent à des galas de charité étoilés tels que le gala de Monte Carlo pour l’océan mondial.

Le gala a lieu chaque septembre pendant le Monaco Yacht Show et les invités ont inclus Katy Perry, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio et Madonna.

Ils bénéficient également des meilleures places de la maison au Grand Prix de Monaco et sont connus pour passer régulièrement des vacances au ski en Suisse.