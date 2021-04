Un AMI de la fiancée de Boris Johnson a été accusé d’être le «rat bavard» qui a divulgué des plans pour un deuxième lockdown covid.

Henry Newman, un ami proche de Carrie Symonds, a été accusé d’avoir divulgué des insultes de « laisser les corps empiler » prétendument faites par le Premier ministre par l’ancien assistant Dominic Cummings. Mais que savons-nous du conseiller spécial Newman?

Henry Newman n’a cessé de gravir les échelons des conseillers spéciaux conservateurs Crédits: Elliott Franks

Qui est le conseiller spécial Henry Newman?

Au cours des dernières années, Henry Newman n’a cessé de gravir les échelons des conseillers spéciaux conservateurs.

Il a commencé à travailler à Whitehall pendant les années de coalition sous David Cameron.

Ancien protégé de Michael Gove, M. NEwman a déjà travaillé sur la campagne Vote Leave de Dominic Cummings à l’approche du référendum sur le Brexit.

Il a ensuite travaillé en étroite collaboration avec Michael Gove, rejoignant le ministre du cabinet du ministère de la Justice en 2015.

Newman aurait fait partie de ceux qui ont encouragé Gove à tanker la candidature à la direction de Johnson en se présentant lui-même.

Et sous l’ancien Premier ministre Theresa May, Newman a rejoint le thinktank pro-Brexit Open Europe, devenant un partisan influent de son plan controversé sur le Brexit.

Et après que Boris Johnson ait remporté la victoire électorale en 2019, Newman a rejoint Gove au Cabinet Office, où il dirigeait les préparatifs du Brexit.

Il a ensuite été promu conseiller principal de Johnson dans le n ° 10 plus tôt cette année.

Henry Newman, un ami proche de la fiancée de Boris Johnson, Carrie Symonds, a été accusé d’être un «rat bavard» par Dominic Cummings Crédits: Rex

Qu’est-ce que Henry Newman a été accusé de faire?

Henry Newman, un ami proche de la fiancée de Boris Johnson, Carrie Symonds, a été accusé d’être un «rat bavard».

Il a été blâmé pour avoir divulgué des plans pour un deuxième verrouillage du coronavirus par l’ancien assistant du Premier ministre, Dominic Cummings.

M. Cummings a nié être la source de la fuite, mais dans un blog publié vendredi, il a suggéré que cette décision aurait pu être illégale.

Et il a accusé le Premier ministre d’être «bien en deçà des normes de compétence et d’intégrité que le pays mérite».

L’ancien assistant licencié était également soupçonné d’être derrière les affirmations selon lesquelles Boris Johnson avait fait une insulte au sujet du nombre de morts de Covid – rejetée comme «des ordures totales».

Lors d’une attaque explosive contre le Premier ministre, M. Cummings a déclaré qu’Henry Newman, un conseiller spécial, avait été identifié comme le coupable probable.

M. Cummings a affirmé que M. Johnson avait été tellement alarmé quand on lui avait dit qu’il voulait que l’enquête sur la fuite soit arrêtée car il aurait «de très graves problèmes» avec Mme Symonds si cela entraînait le licenciement de M. Newman.

Henry Newman a été décrit par Mme Symonds comme l’une de ses « personnes préférées »

Le n ° 10 a nié les accusations, déclarant vendredi soir (23 avril 2021): «Le Premier ministre ne s’est jamais ingéré dans une enquête gouvernementale sur les fuites».

M. Johnson a nié les allégations formulées contre lui.

Comment Carrie Symonds et Henry Newman se connaissent-ils?

On prétend que M. Newman est l’un des meilleurs amis de Mme Symonds.

Décrit par Mme Symonds comme l’une de ses «personnes préférées», en février, il a été nommé conseiller principal du Premier ministre.

Il a déjà été photographié avec Mme Symonds la tenant avec le chien de M. Johnson, Dilyn, et portant un bonnet « Get Brexit Done ».

Dans le passé, Carrie l’a tagué sur une photo de groupe de solliciteurs conservateurs sur Twitter, écrivant qu’il était l’une de ses «quatre personnes préférées».