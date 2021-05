EVIL Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko s’est désespérément accroché au pouvoir pendant son règne oppressif de plusieurs décennies.

Si l’allié porteur d’armes du Kremlin ne « détourne » pas les avions de passagers, il est occupé à superviser la punition brutale de ses adversaires, qui sont soumis aux chocs électriques, aux coups sévères et aux os cassés, selon un rapport.

AP

Le dictateur biélorusse Alexander Lukashenko donnerait à Kim Jong-un de la Corée du Nord une course pour son argent[/caption]

Qui est le président biélorusse Alexander Lukashenko?

La biographie élogieuse du président biélorusse Alexander Luckashenko le décrit comme un «homme politique du peuple», ou «Batka» – père en biélorusse.

Il se plaint de son enfance «difficile», qui l’a aidé à «forger son caractère d’acier et à façonner des qualités de leadership exceptionnelles».

Né en 1954 dans la ville de Kopys, dans le district d’Orsha, dans l’oblast de Vitebsk, il aimait le sport et la musique.

«Il a été d’une grande aide pour sa mère qui l’a élevé seul», ajoute-t-il.

Loukachenko a deux diplômes universitaires, diplômé de l’Institut pédagogique d’État Kuleshov Mogilev où il s’est spécialisé en histoire.

En 1975, il a été enrôlé dans l’armée où il a servi dans les troupes frontalières.

Il était instructeur politique dans le Western Border District (Brest). En 1980-1982, il a servi comme commandant adjoint d’un escadron (officier politique) d’une unité militaire de l’armée soviétique.

De 1977 à 1990, Loukachenko a travaillé dans l’industrie alimentaire, supervisant des fermes collectives, jusqu’à ce qu’il soit élu président en 1994.

Pendant des décennies, le président Loukachenko n’a cessé de consolider son pouvoir par des moyens autoritaires et un système économique centralisé.

En dehors de la Biélorussie, l’homme de 66 ans est tourné en dérision comme le dernier dictateur d’Europe.

Et il a appelé ça pour une bonne raison.

AFP ou concédants de licence

Les rues ont été fermées aux gens pour arrêter les manifestations contre le président[/caption]

«Depuis plus d’un an maintenant, l’homme fort de Minsk mène la guerre contre le peuple biélorusse», écrit Joerg Forbrig, directeur pour l’Europe centrale et orientale au German Marshall Fund of the US, dans Politico.

En 2020, par exemple, il a fait face à une pression extrême pour se retirer après s’être déclaré vainqueur dans une élection prétendument truquée.

Des centaines de milliers de personnes en colère ont courageusement rempli les rues pour exprimer leur condamnation, tandis que les fonctionnaires se sont mis en grève.

Mais, un Loukachenko enragé et paranoïaque a riposté durement.

Consommé par une vengeance effrénée, Internet a été coupé par le régime et «les forces de sécurité bélarussiennes ont arrêté arbitrairement des milliers de personnes.

« [They] a systématiquement soumis des centaines de personnes à la torture et à d’autres mauvais traitements dans les jours qui ont suivi l’élection présidentielle du 9 août 2020 », Human Rights Watch mentionné.

Il a ajouté: «Les victimes ont décrit des passages à tabac, des positions de stress prolongées, des chocs électriques et, dans au moins un cas, des viols.

«Ils avaient de graves blessures, notamment des fractures, des dents fissurées, des blessures cutanées, des brûlures électriques et des lésions cérébrales traumatiques légères. Certains avaient des lésions rénales.

AFP ou concédants de licence

Des milliers de résidents locaux ont été arrêtés et battus, selon des rapports[/caption]

Joerg Forbrig ajoute: «Face à un soulèvement populaire contre son règne de 26 ans, Loukachenko est retourné à des méthodes de répression éprouvées.

«Il a emprisonné des espoirs et des critiques de l’opposition, a utilisé des méthodes de type junte contre des manifestations pacifiques de masse et a interdit les organisations de la société civile et les médias indépendants.

«À ce jour, plus de 35 000 Bélarussiens ont été arrêtés, des milliers ont été maltraités et torturés pendant leur garde à vue, et des milliers d’autres font face à des accusations criminelles et à des peines de prison à long terme.»

Mais, dit Forbrig, Loukachenko a maintenant dépassé son «opération terroriste» interne en «se mondialisant».

Le 23 mai 2021, les autorités biélorusses ont envoyé un avion de combat MiG-29 pour détourner de force le vol 4978 de Ryanair, invoquant une fausse alerte à la bombe.

Le pilote n’a eu d’autre choix que de s’envoler pour Minsk, en route vers la Lituanie.

Une fois sur place, les gardes du président ont arrêté et détenu l’étudiante russe Sofia Sapega, ainsi que son petit ami, le journaliste dissident et blogueur Roman Protasevich.

Forbrig l’a qualifié d ‘«attaque effrontée contre le trafic aérien civil européen et la sécurité».

Il a ajouté: «Le dictateur sent qu’il n’a fait que museler le mécontentement du public et reste incertain de son emprise sur le pouvoir.

«Il a risqué une escalade internationale en détournant un avion étranger pour mettre la main sur un critique ouvert.

«De toute évidence, cela vise à intimider les nombreux démocrates biélorusses exilés qui poursuivent leur combat depuis l’étranger.

«L’enlèvement de Protasevich est de signaler qu’ils ne peuvent pas se sentir en sécurité où qu’ils résident en Europe.»

La Grande-Bretagne a besoin d’un plan à long terme pour lutter contre les «outrages criminels commis par les régimes de gangsters», a déclaré un ancien chef militaire.

S’exprimant au Parlement, Lord Stirrup a exhorté le Royaume-Uni à «contrer de tels régimes et contrecarrer leurs objectifs malveillants».

AFP ou concédants de licence

Les manifestants ont envahi les rues après l’élection « truquée » de 2020, exaspérant le chef[/caption]

Quand Loukachenko est-il devenu président de la Biélorussie?

La Biélorussie a un gouvernement autoritaire dominé par son président actuel – et unique -, Alexander Loukachenko.

Il a exercé une emprise sur le pouvoir depuis sa première élection à la tête en juillet 1994.

Pourquoi la présidence de Loukachenko est-elle contestée par le Royaume-Uni, l’UE et les États-Unis?

Alexander Loukachenko a revendiqué la victoire après le vote en Biélorussie en août 2020, mais l’UE est catégorique sur le fait que l’élection a été truquée.

Les États-Unis ont annoncé des sanctions contre huit responsables qui, selon eux, avaient joué un rôle dans l’élection «frauduleuse», écrit nouvelles de la BBC.

Le Royaume-Uni et le Canada ont déjà imposé des interdictions de voyage et des gels d’avoirs à Loukachenko, à sa famille et à d’autres hauts responsables, ajoute le radiodiffuseur.

AP

Le dirigeant biélorusse, armé, gouverne d’une main de fer pour écraser l’opposition[/caption]

Une déclaration conjointe a été publiée par les missions des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’UE en 2020, à la suite de la réélection controversée de Loukachenko.

Il a déclaré: «Nous sommes solidaires du peuple bélarussien qui exige le respect des libertés fondamentales et des droits humains fondamentaux par le biais d’élections libres et équitables.

«Depuis les élections, nous avons été témoins de l’usage brutal et disproportionné de la force par les forces de l’ordre contre des manifestants pacifiques et des citoyens ordinaires.

«Nous rejoignons les familles des victimes dans leur chagrin.

«C’est avec chagrin et incrédulité que nous avons été témoins des pertes en vies humaines, des souffrances et des violations de la dignité humaine et de la justice au Bélarus.»