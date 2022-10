Qui est le présentateur Simon Thomas et est-il marié ?

SIMON Thomas a vu sa renommée monter en flèche lorsqu’il a décroché le poste convoité d’animateur de Blue Peter.

Mais à huis clos, la star de la télévision a subi une terrible perte lorsque sa femme bien-aimée est décédée.

Qui est Simon Thomas ?

Simon Thomas est né à Cromer, Norfolk, le 26 janvier 1973.

Après avoir quitté l’école, il est allé à l’Université de Birmingham, où il a obtenu un diplôme en histoire.

Mais c’est après avoir quitté l’université qu’il a décidé de se lancer dans une carrière dans la radiodiffusion.

Simon a débuté comme coureur sur Children’s BBC et la station de radio LBC où il a travaillé comme coureur, avant de se lancer dans le monde de l’animateur de télévision.





À quelles émissions de télévision Simon Thomas a-t-il participé?

Simon est devenu célèbre en hébergeant Blue Peter de 1999 à 2005, ce qui lui a valu d’être reconnu dans le monde de la présentation télévisée.

Il a co-présenté avec Stuart Miles, Katy Hill, Konnie Huq, Matt Baker, Liz Barker et Zöe Salmon.

Simon a ensuite rejoint Sky Sports en juin 2005, présentant le quart de travail de 15h à 19h sur Sky Sports News.

Il a également présenté Cricket AM sur Sky Sports 1, Sky Sports News Cricket World Cup Report, la Mosconi Cup de Las Vegas, Sky Sports World Cup report de Cape Town en 2010 et la couverture de Sky Sports News de la Ryder Cup 2010.





Il est devenu le présentateur principal de la couverture en direct de la Ligue de football de Sky Sports au début de la saison de football 2010/2011.

Simon a également participé à une mini-série en trois parties pour This Morning intitulée Pursuits of Happiness.

La série a montré trois activités différentes auxquelles les gens ont participé pour surmonter et gérer leurs problèmes de santé mentale.

Qui était la femme de Simon, Gemma ?

Simon a épousé sa défunte épouse Gemma Thomas en 2005.

Le 24 novembre 2017, elle est décédée trois jours seulement après avoir reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë.

Simon a décrit son premier anniversaire depuis la perte de sa femme comme “le plus malheureux” des jours dans une note poignante à son fils.

Il a écrit: “Aujourd’hui va être le plus malheureux des anniversaires pour papa avec maman qui n’est plus là.

« Mais, sache ceci mon cher garçon. Tu me rends si heureux et je t’aime plus que tous les Lego du monde.

Qui est la seconde épouse de Simon, Derrina Jebb ?

En novembre 2018, Simon a partagé qu’il était dans une nouvelle relation avec Derrina Jebb, qui a été un “soutien incroyable” pour lui.

S’exprimant sur BBC Radio 5 Live à l’époque, il a déclaré: “Dès le début – elle avait cette empathie envers moi.

Elle est aussi chrétienne et c’est important pour moi en tant qu’homme de foi.

« Elle a été un soutien incroyable pour moi. Elle était la seule personne qui décrocherait toujours le téléphone.

En juillet 2021, Simon et Derrina se sont mariés à la cathédrale de Norwich.

Simon Thomas a-t-il des enfants ?

Simon a deux enfants – un fils de son premier mariage avec sa défunte épouse, Gemma, et une fille avec Derrina.

Ethan est né en 2009 et n’avait que huit ans lorsque sa mère est décédée.

En octobre 2022, Simon a annoncé la naissance de sa fille, prématurée de huit semaines.

Est-ce que Simon Thomas est sur les réseaux sociaux ?

Simon est un utilisateur actif de Twitter et d’Instagram.

Sa biographie sur Twitter indique: “Christian, ancien présentateur de Blue Peter, diffuseur sportif, podcasteur, auteur et président de Blood Cancer UK.”

Vous pouvez le suivre @SimonThomasSky.

Il poste régulièrement sur Instagram @simonjthomassky