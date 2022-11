Qui est le premier tireur de penalty de l’Arabie saoudite ?

La Coupe du monde du Qatar sera la sixième que l’Arabie saoudite (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont concouru, mais leur bilan global au tournoi rend la lecture pénible.

À l’exception de leurs débuts en 1994, ils ont régulièrement chuté en phase de groupes tout en subissant un certain nombre de lourdes défaites.

Le pire est survenu lors de leur match d’ouverture contre l’Allemagne (s’ouvre dans un nouvel onglet) en 2002, qui s’est terminée par une raclée 8-0 par l’équipe impitoyable de Rudi Voller.

Le match a été le plus remarquable pour le triplé de la tête de Miroslav Klose, le premier de ses 16 buts en quatre tournois, faisant de lui le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du monde.

Les supporters saoudiens ont naturellement des souvenirs beaucoup plus heureux des États-Unis ’94, où ils ont battu le Maroc (s’ouvre dans un nouvel onglet) et Belgique (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour passer aux huitièmes de finale.

Leur victoire contre la Belgique est célèbre pour l’incroyable but en solo de Saeed Al-Owairan, qui est largement considéré comme l’un des plus grands jamais marqués lors d’une Coupe du monde.

Récupérant le ballon au plus profond de sa propre moitié de terrain, le milieu de terrain s’est immédiatement retourné et a commencé à remonter le terrain à grande vitesse.

Lors d’une course de 70 mètres à couper le souffle, il a évité un défi, en a retenu un autre, en a dépassé un troisième puis un quatrième, avant de terminer haut dans le toit du filet pour le seul but du match.

Bien que l’Arabie Saoudite ait été battue 3-1 par la Suède (s’ouvre dans un nouvel onglet) en huitièmes de finale, ce moment de brillance individuelle d’Al-Owairan a perduré.

Il a fallu encore 24 ans aux Green Falcons pour remporter leur prochain match de Coupe du monde et il sera difficile d’ajouter à leur bilan après avoir été tirés au sort pour affronter l’Argentine. (s’ouvre dans un nouvel onglet)Pologne (s’ouvre dans un nouvel onglet) et le Mexique (s’ouvre dans un nouvel onglet).

L’ailier Salem Al-Dawsari est l’une de leurs plus grandes menaces offensives et sera également responsable des tirs au but.

Le joueur de 31 ans a réussi trois de ses cinq efforts, le plus récemment contre l’Australie (s’ouvre dans un nouvel onglet) en mars.