Qui est le premier « parastronaute » de l’histoire ?

Le ou les premiers astronautes – ou astronautes – ayant un handicap physique pourraient être annoncés dès mercredi, selon l’Agence spatiale européenne. Les personnes handicapées physiques étaient auparavant exclues de l’un des emplois les plus exclusifs et les plus exigeants sur Terre – et au-delà – en raison d’exigences de sélection strictes. Guillaume Weerts, le chef de la médecine spatiale de l’ESA, a déclaré à l’AFP que le “projet de parastronaute” de l’agence nécessitait “un changement complet de philosophie” sur le concept d’aptitude médicale, issu à l’origine de l’armée et de la sélection des pilotes de chasse.

Après avoir réalisé une étude de faisabilité, l’ESA a déclaré que les candidats potentiels pourraient inclure des personnes présentant des déficiences des membres inférieurs, que ce soit à cause d’une amputation ou de malformations congénitales.

Les personnes plus petites mesurant jusqu’à 1,3 mètre (4,3 pieds) ou celles ayant des longueurs de jambes différentes étaient également éligibles pour postuler.

Les exigences éducatives et psychologiques des candidats sont restées les mêmes que pour tout autre astronaute. Candidatures clôturées en juin 2021.

L’ESA devrait nommer entre quatre et six nouveaux astronautes européens – sans handicap – lors de son conseil ministériel à Paris mercredi.

Alors que Weerts a déclaré que le projet de parastronaute se déroule un peu séparément, “il y a une réelle possibilité que dans le cadre de l’annonce, une ou plusieurs personnes handicapées” soient également présentées.

Le handicap n’est pas une limitation

Dans le monde extrêmement précis des voyages spatiaux, même de petites modifications peuvent devenir extrêmement compliquées et coûteuses.

Par exemple, les systèmes existants sont conçus pour les personnes d’une certaine taille, a déclaré Weerts.

« Qu’est-ce que cela signifie pour quelqu’un qui a une taille plus petite ? Comment pouvons-nous nous assurer que cette personne peut simplement atteindre les boutons ?”

L’ESA prévoit de travailler avec ceux qui sont sélectionnés pour trouver le meilleur moyen de surmonter ces défis potentiels.

En tant que membre du jury de sélection, Weerts n’a pas pu révéler de détails sur des candidats particuliers.

Mais il a dit qu'”un très bon groupe de personnes” avait postulé et s’était frayé un chemin à travers le processus de sélection.

“Nous avons rencontré des personnes absolument merveilleuses”, a-t-il déclaré.

Le processus a été une excellente “démonstration que le handicap n’est pas une limitation”, a-t-il ajouté.

“C’est vraiment quelque chose en quoi nous croyons tous”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait un haut niveau d’engagement envers le projet de la part des partenaires de l’ESA.

Alors, quand les premiers astronautes handicapés pourraient-ils décoller ?

“L’espace n’est pas une affaire pour les gens pressés”, a déclaré Weerts.

Le calendrier est difficile à prévoir car “cela dépend vraiment de ce que nous rencontrons”, a-t-il déclaré, ajoutant que beaucoup plus de travail serait effectué une fois que l’ESA aurait sélectionné ses candidats.

Mais il a dit qu’un astronaute handicapé pourrait se lancer dans l’espace “potentiellement dans les 10 prochaines années”.

Incroyablement excitant

Kamran Mallick, directeur général de l’association caritative Disability Rights UK, a déclaré que le projet était “incroyablement excitant”.

“Les personnes handicapées sont exclues (de) de larges aspects de tout ce que nous faisons dans le monde”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“Si nous voulons vraiment explorer l’univers, nous devons accepter que nous ne pouvons pas l’avoir uniquement pour un groupe particulier d’individus.”

Mallick a salué le projet de l’ESA de travailler avec les astronautes pour déterminer exactement ce dont ils ont besoin.

“Je suis un utilisateur de fauteuil roulant, et il est de loin préférable que les gens me demandent ce qui fonctionne pour moi, ce dont j’aurais besoin, plutôt que de faire des suppositions sur ce que quelqu’un peut ou ne peut pas faire”, a-t-il déclaré.

Mallick a déclaré qu’adolescent, alors qu’il regardait le lancement d’une navette spatiale, il rêvait de devenir astronaute.

“Bien sûr, on m’a rapidement dit que cela n’arriverait pas. N’aspirez pas à devenir astronaute”, a-t-il déclaré.

“J’aurais aimé l’avoir poursuivi maintenant.”

